На улице 8 Марта в Пензе молодой водитель «Приоры» сбил мужчину

09.12.2020 | 11:54

Вечером во вторник, 8 декабря, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Первое сообщение об аварии появилось в местном сообществе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте», где уточнялось, что инцидент имел место на путепроводе.

В ГИБДД пояснили: по предварительным данным, в 20:40 напротив дома № 27 на улице 8 Марта 22-летний водитель автомобиля «Лада-Приора» сбил мужчину 1986 года рождения.

Пешеход получил травмы. Медики отвезли пострадавшего в больницу, где было принято решение о его госпитализации.

«По данному факту проводится проверка», - добавили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.