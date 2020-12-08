Сетевое издание|18+|Вторник|8 дек 2020|21:39
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Происшествия

В ГИБДД рассказали о смертельной аварии в Городищенском районе

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В Госавтоинспекции рассказали подробности автокатастрофы, произошедшей во вторник, 8 декабря, в Городищенском районе.

Первыми об аварии сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте». На прикрепленных фото запечатлены два автомобиля: один, изуродованный, - на проезжей части, второй - на крыше в кювете. Свидетели проинформировали, что оба водителя погибли.

Официальная информация такова. По предварительным данным, в 11:00 на 2-м километре автодороги Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань - Сурск столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2112 под управлением 41-летнего мужчины, «Лада-Калина» с 22-летним водителем и Ford Focus, за рулем которого находился 49-летний шофер.

«В результате происшествия водители автомобилей ВАЗ-2112 и «Лада-Калина» от полученных телесных повреждений скончались на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Всем до лампады.

Гость||

Хорошо рассказали, только про результат, а не про аварию.

Берут уроки наверное у мастеров заголовков.

Гость||

самоликвидация

Гость||

Молодой наверно лихачил

Гость||

Так говорите, что разделительные отбойники не нужны на дорогах?

Так всякие идиоты, любящие быстро гонять, и будут продолжать тянуть за собой на тот свет других участников дорожного движения.

Сколько жертв ещё нужно, чтобы дошло, что нужны хорошие правильные дороги?

Гость||

Прям мордами шваркнулись?

Имя: Гость
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