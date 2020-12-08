Очевидцы о ДТП в Городищенском районе: Оба водителя насмерть

08.12.2020 | 15:03

Во вторник, 8 декабря, в Городищенском районе случилось трагическое ДТП. Об аварии сообщили очевидцы ее последствий в группе «Подслушано в Кузнецке».

«Страшная авария на трассе, возле поворота на Среднюю Елюзань», - написал автор, прикрепив фото.

На них видны два автомобиля: один, изуродованный ВАЗ-2112, остался на проезжей части, второй лежит на крыше в кювете.

«Оба водителя насмерть. Лобовое. Оба со Средней((», - уточнил один из пользователей.

В ГИБДД информацию об аварии пока не прокомментировали.