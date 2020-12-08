Очевидцы о ДТП в Городищенском районе: Оба водителя насмерть

Во вторник, 8 декабря, в Городищенском районе случилось трагическое ДТП. Об аварии сообщили очевидцы ее последствий в группе «Подслушано в Кузнецке».
«Страшная авария на трассе, возле поворота на Среднюю Елюзань», - написал автор, прикрепив фото.
На них видны два автомобиля: один, изуродованный ВАЗ-2112, остался на проезжей части, второй лежит на крыше в кювете.
«Оба водителя насмерть. Лобовое. Оба со Средней((», - уточнил один из пользователей.
В ГИБДД информацию об аварии пока не прокомментировали.
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Да дорога там ровная, но узкая. Всегда удивлялся, как местные там носятся с такими скоростями.