Оперштаб сообщил о трех новых жертвах коронавируса в Пензенской области

07.12.2020 | 20:27

В Пензенской области зарегистрировали еще три смерти от коронавирусной инфекции. Все новые жертвы - женщины. Об этом стало известно в понедельник, 7 декабря.

Младшей из пациенток было 56. Помимо COVID-19 у нее диагностировали атеросклероз аорты, ишемическую болезнь сердца и атеросклеротический кардиосклероз.

Вторая женщина - 79-летняя. Она страдала ожирением I степени, сахарным диабетом II типа, деформирующим остеоартрозом, артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, нарушением ритма и проводимости.

Третьей было 90. В числе сопутствующих недугов названы гипертоническая болезнь, нефроангиосклероз, ожирение II степени.

Таким образом, оперштаб сообщил о 261 жертве коронавируса в Пензенской области.

«Выписаны сегодня 100 человек. Итого выздоровевших - 18 217», - уточнила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.