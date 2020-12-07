Оперштаб сообщил о трех новых жертвах коронавируса в Пензенской области

В Пензенской области зарегистрировали еще три смерти от коронавирусной инфекции. Все новые жертвы - женщины. Об этом стало известно в понедельник, 7 декабря.
Младшей из пациенток было 56. Помимо COVID-19 у нее диагностировали атеросклероз аорты, ишемическую болезнь сердца и атеросклеротический кардиосклероз.
Вторая женщина - 79-летняя. Она страдала ожирением I степени, сахарным диабетом II типа, деформирующим остеоартрозом, артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, нарушением ритма и проводимости.
Третьей было 90. В числе сопутствующих недугов названы гипертоническая болезнь, нефроангиосклероз, ожирение II степени.
Таким образом, оперштаб сообщил о 261 жертве коронавируса в Пензенской области.
«Выписаны сегодня 100 человек. Итого выздоровевших - 18 217», - уточнила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Губернатор,где крематорий?