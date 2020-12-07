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Происшествия

Оперштаб сообщил о трех новых жертвах коронавируса в Пензенской области

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В Пензенской области зарегистрировали еще три смерти от коронавирусной инфекции. Все новые жертвы - женщины. Об этом стало известно в понедельник, 7 декабря.

Младшей из пациенток было 56. Помимо COVID-19 у нее диагностировали атеросклероз аорты, ишемическую болезнь сердца и атеросклеротический кардиосклероз.

Вторая женщина - 79-летняя. Она страдала ожирением I степени, сахарным диабетом II типа, деформирующим остеоартрозом, артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, нарушением ритма и проводимости.

Третьей было 90. В числе сопутствующих недугов названы гипертоническая болезнь, нефроангиосклероз, ожирение II степени.

Таким образом, оперштаб сообщил о 261 жертве коронавируса в Пензенской области.

«Выписаны сегодня 100 человек. Итого выздоровевших - 18 217», - уточнила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Губернатор,где крематорий?

maksim791981||

короновирус ты такой слабый, куда тебе до рака

Гость||

Коронавирус не опасен для подавляющего большинства

Гость||

А фот с нечищенной набережной к чему? Намек, что все хреново?

Гость||

Кто заразил 90 лет ,за уход после 85 доплачивают, она дома сидеть должна.

Имя: Гость
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