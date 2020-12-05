Стало известно о состоянии сельского школьника, с которым случилось несчастье

05.12.2020 | 14:36

В субботу, 5 декабря, порталу PenzaInform.ru стали известны уточненные подробности инцидента, произошедшего накануне с учеником школы № 1 села Грабово Бессоновского района.

Первоначальная информация, полученная от местной жительницы, была такова: в учебном заведении во время уроков четвероклассник попытался свести счеты с жизнью.

Собеседница редакции предположила, что это могло произойти из-за плохой отметки. Также она сообщила, что, по слухам, ребенок находится в коме.

На данный момент появилась более достоверная информация.

Подросток учится в седьмом классе, и ЧП произошло дома. Причиной его поступка действительно стало родительское недовольство оценкой, полученной в школе.

Мальчик воспитывается в благополучной полной семье, в которой есть не только родители, но и младший брат, бабушка и дедушка. Школьник прилежен, учится на четверки и пятерки, но на этот раз получил более низкий балл.

Из-за семейной ссоры едва не произошла трагедия, но ее удалось избежать - медики прибыли вовремя. Семиклассника доставили в Пензу, сейчас он находится в отделении реанимации. Ему оказывается вся помощь, которая требуется в его состоянии.