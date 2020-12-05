Сетевое издание|18+|Суббота|5 дек 2020|15:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-7oC
-6oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

Стало известно о состоянии сельского школьника, с которым случилось несчастье

Печать

В субботу, 5 декабря, порталу PenzaInform.ru стали известны уточненные подробности инцидента, произошедшего накануне с учеником школы № 1 села Грабово Бессоновского района.

Первоначальная информация, полученная от местной жительницы, была такова: в учебном заведении во время уроков четвероклассник попытался свести счеты с жизнью.

Собеседница редакции предположила, что это могло произойти из-за плохой отметки. Также она сообщила, что, по слухам, ребенок находится в коме.

На данный момент появилась более достоверная информация.

Подросток учится в седьмом классе, и ЧП произошло дома. Причиной его поступка действительно стало родительское недовольство оценкой, полученной в школе.

Мальчик воспитывается в благополучной полной семье, в которой есть не только родители, но и младший брат, бабушка и дедушка. Школьник прилежен, учится на четверки и пятерки, но на этот раз получил более низкий балл.

Из-за семейной ссоры едва не произошла трагедия, но ее удалось избежать - медики прибыли вовремя. Семиклассника доставили в Пензу, сейчас он находится в отделении реанимации. Ему оказывается вся помощь, которая требуется в его состоянии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Теперь будут только хорошие оценки ставить

Гость||

Дебилы куда вы гонитесь за отметками, по статистике троечники более успешные потом люди, а статистика вещь упрямая

Гость||

Завышенные ожидания родителей давят на детей. Боязнь получить плохую оценку в школе делают многих учеников несчастливыми. Послушайте или скачайте передачу детского психолога Димы Зицера на радио Маяк "Любить нельзя воспитывать", многое поймёте о своих детях!

Гость||

Ещё добавьте, что у Димы Зицера частные школы в трех странах.

Гость||

Дима Зицер педагог, а не психолог.

Гость||

Дебилу на 14.55. Не гонись и не гони. А также не учи других, и не обзывай дебилами. И еще. Для начала изучи пунктуацию. Видно, что сам успешный "потом" троечник. Стимулировать детей к прилежанию надо. Весь вопрос в том, чтобы не возводить это стремление в ранг маразма.

Гость||

Ага, повторить надо правило расстановки знаков препинания в предложениях с однородными членами.

Гость||

Гостье 15-06 учить надо, да , но не до фанатизма, главное это мышление, умение найти необходимый материал, применить его, в жизни это главное а не глупая зубрежка, и еще у меня раньше были 3-4 в школе, но в итоге 2 высших образования, и многих знаю отличников, в жизни не преуспели, и образование или одно или не пригодилось вот так то

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Причиной его поступка
какого такого поступка?

Гость||

Егэ покажет, кто где срал

Гость||

потенциальный самоликвидатор

Гость||

Гостье 15-24, а два высших образования зачем? За одно не успели научиться?

Гость||

теперь в армию не пойдет

Гость||

Затюкали ребенка "тебя отчислят", "пойдёшь унтиазы с говном мыть", "интернет в телефоне отрубим", "в школу дураков отправим", вот мальчик и впал в отчаянье. 100% вина родителей. Доведение до самоубийства, статья такая есть.

Гость||

Видеть в своем ребенке только ученика, причем только хорошего - это правильно? Кроме вопроса об оценках, какие еще вопросы мы задаем своим детям, как мы интересуемся жизнью наших детей?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте