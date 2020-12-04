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Происшествия

В Пензе маршрутка № 30 попала в ДТП на ул. Рахманинова

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Утром в пятницу, 4 декабря, в Пензе случилась авария с участием общественного транспорта. Видео с места ДТП разместили в городском водительском сообществе соцсети «ВКонтакте».

Автор записи рассказал, что инцидент произошел около 8:10 на пересечении 6-го проезда Пестеля и улицы Рахманинова.

На кадрах видно, что автобус малой вместимости, следовавший по маршруту № 30, при повороте направо врезался в легковой автомобиль, серьезно повредив ему заднюю часть кузова.

Пострадали ли в результате случившегося люди, не сообщается. Выяснить все обстоятельства аварии предстоит сотрудникам ГИБДД.

Менее недели назад маршрутка № 30 под управлением 51-летнего водителя попала в ДТП в Дальнем Арбекове. Она столкнулась с автомобилем Toyota, за рулем которого находился 46-летний мужчина, и врезалась в препятствие. 20-летняя пассажирка маршрутки получила травмы и была доставлена в больницу.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Так им и надо! Это вам за повышение цен!!

Гость||

Гость писал(a):

Так им и надо! Это вам за повышение цен!!
Глупомордый обиделся.

Гость||

По Рахманинова главная ,значит проскакун протаранил легковушку.За опасную езду водителей частного общественного транспорта давно пора лишать прав.

Гость||

Не устал лишать и сажать в каждой теме?

Гость||

Всех посадить в тюрьму!

Гость||

В обиженку его

Гость||

Гость писал(a):

По Рахманинова главная ,значит проскакун протаранил легковушку.За опасную езду водителей частного общественного транспорта давно пора лишать прав.
как так то, а?

а как же правило "никому не помешал"?

Гость||

Прокляли их, потому что автобусов на западную нет из арбеково. Кроме 130, междугороднего, а как он ходит, никто точно не знает. Конкуренции нет, вот уфассс не видит, или не хочет. Годика через два возможно..

Имя: Гость
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