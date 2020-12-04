В Пензе маршрутка № 30 попала в ДТП на ул. Рахманинова

04.12.2020 | 09:14

Утром в пятницу, 4 декабря, в Пензе случилась авария с участием общественного транспорта. Видео с места ДТП разместили в городском водительском сообществе соцсети «ВКонтакте».

Автор записи рассказал, что инцидент произошел около 8:10 на пересечении 6-го проезда Пестеля и улицы Рахманинова.

На кадрах видно, что автобус малой вместимости, следовавший по маршруту № 30, при повороте направо врезался в легковой автомобиль, серьезно повредив ему заднюю часть кузова.

Пострадали ли в результате случившегося люди, не сообщается. Выяснить все обстоятельства аварии предстоит сотрудникам ГИБДД.

Менее недели назад маршрутка № 30 под управлением 51-летнего водителя попала в ДТП в Дальнем Арбекове. Она столкнулась с автомобилем Toyota, за рулем которого находился 46-летний мужчина, и врезалась в препятствие. 20-летняя пассажирка маршрутки получила травмы и была доставлена в больницу.