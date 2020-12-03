В Пензенской области ищут мужчину в белых джинсах и пиджаке

03.12.2020 | 08:05

В Пензенской области объявили в розыск 65-летнего жителя села Бакшеевка Бессоновского района. Местонахождение Бориса Николаевича Валова неизвестно с 10 ноября, однако ориентировку распространили лишь в ночь с 2 на 3 декабря.

По данным волонтеров регионального отделения отряда «Лиза Алерт», рост мужчины 173 см, телосложение худощавое, волосы седые короткие, глаза зеленые.

Он одет в коричневый пуховик, белый пиджак и джинсы такого же цвета. На ногах - черные полуботинки, на голове - фуражка.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к пензенцам добровольцы.

Сообщить о возможном местонахождении мужчины можно и по телефону 112.