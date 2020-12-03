Очевидцы сообщили о смертельном ДТП на ул. Аустрина в Пензе

03.12.2020 | 18:01

В четверг, 3 декабря, в Пензе на улице Аустрина произошел наезд на пешехода. О нем в соцсети «ВКонтакте» сообщили очевидцы.

«Север, смертельное ДТП у «Деры». Время 17:50», - написал автор поста, прикрепив к нему снимки с места происшествия.

На них запечатлен лежащий на проезжей части человек. Также в объектив камеры попали две столкнувшиеся практически лоб в лоб легковушки. Подробности случившегося не сообщаются.

На данный момент официальной информации о случившемся нет. В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД подтвердили, что на место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции.