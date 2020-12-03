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Происшествия

Очевидцы сообщили о смертельном ДТП на ул. Аустрина в Пензе

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В четверг, 3 декабря, в Пензе на улице Аустрина произошел наезд на пешехода. О нем в соцсети «ВКонтакте» сообщили очевидцы.

«Север, смертельное ДТП у «Деры». Время 17:50», - написал автор поста, прикрепив к нему снимки с места происшествия.

На них запечатлен лежащий на проезжей части человек. Также в объектив камеры попали две столкнувшиеся практически лоб в лоб легковушки. Подробности случившегося не сообщаются.

На данный момент официальной информации о случившемся нет. В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД подтвердили, что на место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Пешеход всегда прав. Но не всегда жив.

Гость||

А всего то надо было соблюдать ПДД.Всего то дождаться,чтобы все т/с остановились.

Гость||

Гость писал(a):

Пешеход всегда прав. Но не всегда жив.
Если бы так же руководствовались не малая часть, а все водители большегрузов относительно маленьких - ты бы тоже по правилам был прав, но не был жив.

Гость||

Водятлы сейчас кинутся на защиту очередного убийцы

Гость||

Не судите - да не судимы будете. И ещё: Береженого бог бережёт.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Инцидент произошел в 17:20 в четверг, 3 декабря, напротив дома №
Темно как у кое-кого кое-где. Надо время на час переводить, а то вечера сплошь тёмные.

Гость||

Гость писал(a):

Надо время на час переводить, а то вечера сплошь тёмные.
И после наступления темноты не выходить?

Выбирать скорость надо исходя из погодных и дорожных условий. Не видишь - куда летишь?

Имя: Гость
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