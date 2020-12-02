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Происшествия

Оперштаб сообщил еще о трех жертвах COVID-19 в Пензенской области

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В Пензенской области продолжают регистрировать по три смерти от коронавирусной инфекции в сутки. В среду, 2 декабря, была опубликована информация об уходе из жизни двух мужчин и женщины.

Пациентке было 72. Кроме COVID-19 у нее выявили ожирение III степени, мочекаменную болезнь с коралловидным камнем, хронический вторичный пиелонефрит с исходом в сморщенную почку справа, хроническую почечную недостаточность, гипертоническую болезнь, хроническую сердечную недостаточность, ишемическую болезнь сердца, нарушение ритма и проводимости.

Младший из умерших мужчин - в возрасте 46 лет. Он страдал сахарным диабетом II типа, ожирением и гипертонической болезнью. В 2018 году перенес острое нарушение мозгового кровообращения.

Второму мужчине было 72. В числе сопутствующих заболеваний названы сахарный диабет II типа, хронический лимфоцитарный лейкоз, кавернозная гемангиома правой почки и гипертоническую болезнь.

Итого в Пензенской области, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 249 жертв COVID-19.

«Сегодня выписаны 95 человек. Итого выздоровевших - 17 856», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Точно только три?

Гость||

В соответствии со скрепами

Гость||

Зачем такие подробности их болезней?

Гость||

Страна отчетов

Гость||

Это они рассказывают о последствиях ими же проведенной оптимизации.Вследствии все эти запущенные и нелеченные заболевания. Врачей все меньше, а зампредов все больше.

Гость||

Это что за новости такие? Пишите сколько родилось ребятишек лучше! Будьте добры позитива!!!

Гость||

Неужели ещё много тех, кто верит в этот вирус, а точнее, в то, что он настолько "опасен"?! Какой идиотизм!!!

Гость||

Новости на сайтах сплошной негатив!Давят людям на психику!

Имя: Гость
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