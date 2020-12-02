Оперштаб сообщил еще о трех жертвах COVID-19 в Пензенской области

02.12.2020 | 19:46

В Пензенской области продолжают регистрировать по три смерти от коронавирусной инфекции в сутки. В среду, 2 декабря, была опубликована информация об уходе из жизни двух мужчин и женщины.

Пациентке было 72. Кроме COVID-19 у нее выявили ожирение III степени, мочекаменную болезнь с коралловидным камнем, хронический вторичный пиелонефрит с исходом в сморщенную почку справа, хроническую почечную недостаточность, гипертоническую болезнь, хроническую сердечную недостаточность, ишемическую болезнь сердца, нарушение ритма и проводимости.

Младший из умерших мужчин - в возрасте 46 лет. Он страдал сахарным диабетом II типа, ожирением и гипертонической болезнью. В 2018 году перенес острое нарушение мозгового кровообращения.

Второму мужчине было 72. В числе сопутствующих заболеваний названы сахарный диабет II типа, хронический лимфоцитарный лейкоз, кавернозная гемангиома правой почки и гипертоническую болезнь.

Итого в Пензенской области, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 249 жертв COVID-19.

«Сегодня выписаны 95 человек. Итого выздоровевших - 17 856», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.