Оперштаб сообщил еще о трех жертвах COVID-19 в Пензенской области

В Пензенской области продолжают регистрировать по три смерти от коронавирусной инфекции в сутки. В среду, 2 декабря, была опубликована информация об уходе из жизни двух мужчин и женщины.
Пациентке было 72. Кроме COVID-19 у нее выявили ожирение III степени, мочекаменную болезнь с коралловидным камнем, хронический вторичный пиелонефрит с исходом в сморщенную почку справа, хроническую почечную недостаточность, гипертоническую болезнь, хроническую сердечную недостаточность, ишемическую болезнь сердца, нарушение ритма и проводимости.
Младший из умерших мужчин - в возрасте 46 лет. Он страдал сахарным диабетом II типа, ожирением и гипертонической болезнью. В 2018 году перенес острое нарушение мозгового кровообращения.
Второму мужчине было 72. В числе сопутствующих заболеваний названы сахарный диабет II типа, хронический лимфоцитарный лейкоз, кавернозная гемангиома правой почки и гипертоническую болезнь.
Итого в Пензенской области, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 249 жертв COVID-19.
«Сегодня выписаны 95 человек. Итого выздоровевших - 17 856», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Точно только три?