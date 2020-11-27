Сетевое издание|18+|Пятница|27 ноя 2020|10:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Снег |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пензе неадекватный мужчина повредил машину и напал на водителя

Печать

В Пензе автомобилист стал жертвой нападения. Инцидент произошел вечером в среду, 25 ноября, в гаражно-строительном кооперативе на Западной Поляне.

В 21:25 экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что гражданин в состоянии алкогольного опьянения напал на водителя автомобиля Renault и повредил иномарку. Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы задержали 32-летнего мужчину.

«На вопросы правоохранителей потерпевший рассказал, что, когда заехал на территорию ГСК, неизвестный попытался проникнуть в его автомобиль. Однако ему это не удалось, и тогда он ударил ногой по крышке багажника», - рассказали представители пензенского управления Росгвардии.

Владелец машины попытался остановить дебошира и получил несколько ударов по лицу.

Поскольку гражданин вел себя неадекватно, для него вызвали скорую помощь. Медики осмотрели его и приняли решение о госпитализации в отделение токсикологии. В больницу мужчину доставили в сопровождении стражей порядка.

По факту случившегося будет проведена проверка.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/rosgvardpenza
0
0
0
0
 
Гость||

нарик

Гость||

максим ты что на западной забыл? не вылазил бы с нахаловки

Гость||

Гость писал(a):

Зaxоди и выбeрай дeвку
Да ну нахуй, не охота

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте