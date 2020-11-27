В Пензе неадекватный мужчина повредил машину и напал на водителя

27.11.2020 | 09:54

В Пензе автомобилист стал жертвой нападения. Инцидент произошел вечером в среду, 25 ноября, в гаражно-строительном кооперативе на Западной Поляне.

В 21:25 экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что гражданин в состоянии алкогольного опьянения напал на водителя автомобиля Renault и повредил иномарку. Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы задержали 32-летнего мужчину.

«На вопросы правоохранителей потерпевший рассказал, что, когда заехал на территорию ГСК, неизвестный попытался проникнуть в его автомобиль. Однако ему это не удалось, и тогда он ударил ногой по крышке багажника», - рассказали представители пензенского управления Росгвардии.

Владелец машины попытался остановить дебошира и получил несколько ударов по лицу.

Поскольку гражданин вел себя неадекватно, для него вызвали скорую помощь. Медики осмотрели его и приняли решение о госпитализации в отделение токсикологии. В больницу мужчину доставили в сопровождении стражей порядка.

По факту случившегося будет проведена проверка.