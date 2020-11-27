Стало известно, чем кормили детей в пензенской школе перед ЧП

27.11.2020 | 20:05

Сразу несколько десятков учеников школы № 11 в пятницу, 27 ноября, пропустили уроки. Накануне ребята почувствовали себя плохо. Специалисты Роспотребнадзора выясняют, что стало причиной массового заболевания.

В образовательном учреждении проводят эпидемиологическое расследование. Информация о подозрении на возникновение групповой заболеваемости кишечной инфекцией среди школьного коллектива размещена на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

На лабораторное исследование взяты пробы и мазки, в том числе и из столовой. Она в пятницу не работала, а вот в четверг кормили тушеной капустой с котлетами, рассказывают ученики.

«Сестра отравилась, у нее температура пошла, и весь класс закрыли на карантин. Ее рвало два раза. Вызывали скорую, но пока не взяли еще», - пояснила школьница.

При этом в числе заболевших есть и ученики, которые не ходят в столовую, и учительница.

Начальник городского управления образования прокомментировал произошедшее.

«Дети заболели по несколько человек в каждом классе, поэтому об отравлении речи не ведут ни Роспотребнадзор, ни медики. По всем симптомам это ротавирусная инфекция. Идет расследование, потом будет дано заключение, что произошло и кто источник», - сообщил Юрий Голодяев.

В субботу, 28 ноября, в школе № 11 уроки пройдут в дистанционной режиме. В стенах образовательного учреждения будут проводить дезинфекцию помещений.