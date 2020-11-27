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Происшествия

ДТП под Кузнецком: ВАЗ превратился в груду металла

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В соцсетях рассказали о серьезной аварии, случившейся вечером в пятницу, 27 ноября, на выезде из Кузнецка. Видео с места ДТП опубликовал один из участников местного сообщества во «Вконтакте».

На кадрах запечатлен легковой автомобиль отечественного производства, превратившийся в груду металла. Видно, что к месту аварии прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи.

«Очень страшно, только сейчас там проехали, еще все стоят», «Не ты так в тебя... Куда гнать так? Тем более сейчас, когда очень скользко! Ничему жизнь не учит людей, печально это все», - поделились в комментариях другие участники сообщества.

По предварительным данным, полученным из ГИБДД, в 18:10 на 14-м км дороги, ведущей к Кузнецку с восточной стороны, произошло столкновение трех транспортных средств: ВАЗ-2112 (за рулем находился 21-летний мужчина), ВАЗ-2121 и «Лада-Гранта» (обоим водителям по 36 лет).

«Водитель ВАЗ-2112 и пассажирка - девушка 2000 года рождения, а также водитель «Гранты» получили телесные повреждения и были доставлены в больницу», - сообщили представители регионального управления ГИБДД.

По факту случившегося будет проведена проверка.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/podslushanokuzneck
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