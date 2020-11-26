Сетевое издание|18+|Четверг|26 ноя 2020|21:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пензенской области от коронавируса умерли мужчины 43 и 68 лет

Печать

В четверг, 26 ноября, в Пензенской области зарегистрировали еще две смерти от новой коронавирусной инфекции. Ушли из жизни мужчины в возрасте 43 и 68 лет.

Известно, что младший кроме COVID-19 страдал белковой дистрофией почек и жировой дистрофией печени.

У старшего диагностировали атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз, хронические ишемические изменения в веществе головного мозга, а также белковую дистрофию печени, сердца и почек.

Причиной смерти обоих стала коронавирусная инфекция, осложненная полисегментарной пневмонией.

Таким образом, число жертв COVID-19, о которых сообщил оперштаб, достигло 233.

«Сегодня выписан 461 пациент. Итого выздоровевших - 16 451», - уточнила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Уберите это фото столетнее.

Гость||

У Дины новый термин:penzainform.ru писал(a):

белковой дистрофией почек
penzainform.ru писал(a):
белковую дистрофию печени, сердца и почек.

Гость||

картинки с каждым разом все краше.

Гость||

Гость писал(a):

картинки с каждым разом все краше.
А смертей всё меньше? Икого только носят и выносят...?

Гость||

младший походу хронический алкаш.

почему алкоголизм , спид и туберкулёз никогда не фигурирует как сопутствующие в таких отчётах?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Итого выздоровевших - 16 451
и это главное

Гость||

Гость писал(a):

Уберите это фото столетнее.
И Черемушкину из правительства.

Гость||

С таким анамнезом они и без всякого вируса бы загнулись.

Гость||

43г.мой ровесник.с 77 г .

Гость||

Вирус не опасен для подавляющего большинства. Для кого-то, безусловного, опасен. Но их единицы. Кто-то Особо больной, ослабленный или старый умирает. Естественный отбор, ничего страшного не происходит.

Гость||

Гость писал(a):

Вирус не опасен для подавляющего большинства. Для кого-то, безусловного, опасен. Но их единицы. Кто-то Особо больной, ослабленный или старый умирает. Естественный отбор, ничего страшного не происходит.

Следить за собственным здоровьем - это наша личная обязанность . ... - У нас четверть населения живет в деревнях, а там ситуация гораздо сложнее, если говорить о продолжительности здоровой жизни, - напомнил Медведев.

Все правильно, если хилый сразу в гроп

Гость||

Гость писал(a):

Вирус не опасен для подавляющего большинства. Для кого-то, безусловного, опасен. Но их единицы. Кто-то Особо больной, ослабленный или старый умирает. Естественный отбор, ничего страшного не происходит.
Ой, угомонись ты уже. И здоровые люди умирают. Ты правда робот что-ли?

Гость||

нет, он тот,с крематорием.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте