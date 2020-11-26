В Пензенской области от коронавируса умерли мужчины 43 и 68 лет

26.11.2020 | 19:47

В четверг, 26 ноября, в Пензенской области зарегистрировали еще две смерти от новой коронавирусной инфекции. Ушли из жизни мужчины в возрасте 43 и 68 лет.

Известно, что младший кроме COVID-19 страдал белковой дистрофией почек и жировой дистрофией печени.

У старшего диагностировали атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз, хронические ишемические изменения в веществе головного мозга, а также белковую дистрофию печени, сердца и почек.

Причиной смерти обоих стала коронавирусная инфекция, осложненная полисегментарной пневмонией.

Таким образом, число жертв COVID-19, о которых сообщил оперштаб, достигло 233.

«Сегодня выписан 461 пациент. Итого выздоровевших - 16 451», - уточнила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.