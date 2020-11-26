Сетевое издание|18+|Пятница|27 ноя 2020|10:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Снег |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пензе жильцы многоэтажки ждут, когда УК наведет порядок после пожара

Печать

Очевидец пожара в жилом доме на Ладожской, 3, снял его на видео и выложил в Сеть. В час ночи вспыхнула одна из квартир на шестом этаже. По словам соседей, ее хозяин находился на работе, огнеборцам пришлось вскрывать дверь.

Из многоэтажки эвакуировали 10 человек. Остальные старались спасти свое жилье - вода лилась по стене, дверям и попадала на электрооборудование.

«Они тушили, а она теперь идет опять по электрощитовым. Это просто беда, выйти невозможно! Пожарная служба должна была поставить в известность хотя бы управляющую компанию, здесь же надо наводить порядок. И так везде вода», - пожаловалась жительница дома Галина.

Огонь уничтожил кухню и коридор квартиры, выгорело 9 квадратных метров. Днем приехали специалисты Госпожнадзора, чтобы установить причину ЧП. Местные жители уверены: ее нужно искать в плохом содержании общего имущества дома.

«В январе протекала крыша на девятом этаже, над всеми двухкомнатными квартирами и трехкомнатными. По электрощитовым текла вода, после этого нужно было перебрать электропроводку и защитные устройства посмотреть - в каком состоянии. Сейчас легче всего обвинять человека в чем-то. Надо было это посмотреть, но никто ничего не делает», - заявила женщина.

Жители обращали внимание сотрудников управляющей компании не только на протекающую крышу, но и на парящий подвал. Под первым этажом - утечка, влага попадает в квартиры.

«Я плинтусы подняла, они были мокрые, линолеум весь влажный. Испарения все были здесь. Спасает, что окна открыты», - пояснила жительница дома Наталья.

Пар негативно воздействует на несущие конструкции и фундамент, оседает на электрощитовых, что создает предпосылки для новых чрезвычайных происшествий.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Мне интересно другое, что исчезло у жильца, после посещения всяческих служб, в его отсутствие?

Гость||

Если горит территория чуть больше туалета и нет угрозы жизни людям и распространению пожару,то с какой целью тушат из брандспойта?Ответ один,нанести как можно больший ущерб и сделать видимость работы.В половине случаев пожара ущерб от огня, в разы меньше,чем от действий пожарных.

Гость||

Гость писал(a):

Мне интересно другое, что исчезло у жильца, после посещения всяческих служб, в его отсутствие?
????????????

Гость||

«Они тушили, а она теперь идет опять по электрощитовым. Это просто беда, выйти невозможно! Пожарная служба должна была поставить в известность хотя бы управляющую компанию.

Пожарники не могли начать тушить пожар не отключив , газ, эл энергию

Гость||

Потушили это хорошо,но где ноутбук ???

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сейчас легче всего обвинять человека в чем-то.
а в чем обвинять?

Гость||

Кто там гонит на мчс?

Вы с адресом сообщения пишите, чтоб к вам не ездили на "загоревшийся туалет"

Гость||

Кроме того что спасти людей и потушить горение пожарные ничего не должны.

А «недостачи» хозяйские неплохо было поискать у самых ярых крикунов-радетелей чужого добра и милых улыбчивых соседей.

Гость||

Вместо благодарности пожарным учат их как выборочно тушить? Пожар - это не прорыв трубы или забежавший таракан, это намного страшнее. Или, как всегда, это сочиняю журналисты. Им лишь бы "громче" звучал заголовок.

Гость||

Возмущены не последствиями тушения, а работой УК, которая, по мнению некоторых жильцов, привела к пожар?

Гость||

Так предлагают в следующий раз не тушить или что?

А за проводку в квартире отвечает собственник.

Гость||

Гость писал(a):

Вместо благодарности пожарным учат их как выборочно тушить? Пожар - это не прорыв трубы или забежавший таракан, это намного страшнее. Или, как всегда, это сочиняю журналисты. Им лишь бы "громче" звучал заголовок.
Что ты несешь? Шойгу все развалил полностью, в т.ч. и профессионалов выдавил, в СССР были правила и нормативы тушения, в т.ч. и в многоквартирных домах, проливка осуществляется в деревянных домах и домах с деревянными перекрытиями, чему в комнате двушки гореть? В суд однозначно, и на управляйку и на МЧС, расчет после проверки под увольнение, почему не применили мобильные средства пожаротушения, почему наносили песопоставимый вред?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте