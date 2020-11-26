В Пензе жильцы многоэтажки ждут, когда УК наведет порядок после пожара

26.11.2020 | 20:29

Очевидец пожара в жилом доме на Ладожской, 3, снял его на видео и выложил в Сеть. В час ночи вспыхнула одна из квартир на шестом этаже. По словам соседей, ее хозяин находился на работе, огнеборцам пришлось вскрывать дверь.

Из многоэтажки эвакуировали 10 человек. Остальные старались спасти свое жилье - вода лилась по стене, дверям и попадала на электрооборудование.

«Они тушили, а она теперь идет опять по электрощитовым. Это просто беда, выйти невозможно! Пожарная служба должна была поставить в известность хотя бы управляющую компанию, здесь же надо наводить порядок. И так везде вода», - пожаловалась жительница дома Галина.

Огонь уничтожил кухню и коридор квартиры, выгорело 9 квадратных метров. Днем приехали специалисты Госпожнадзора, чтобы установить причину ЧП. Местные жители уверены: ее нужно искать в плохом содержании общего имущества дома.

«В январе протекала крыша на девятом этаже, над всеми двухкомнатными квартирами и трехкомнатными. По электрощитовым текла вода, после этого нужно было перебрать электропроводку и защитные устройства посмотреть - в каком состоянии. Сейчас легче всего обвинять человека в чем-то. Надо было это посмотреть, но никто ничего не делает», - заявила женщина.

Жители обращали внимание сотрудников управляющей компании не только на протекающую крышу, но и на парящий подвал. Под первым этажом - утечка, влага попадает в квартиры.

«Я плинтусы подняла, они были мокрые, линолеум весь влажный. Испарения все были здесь. Спасает, что окна открыты», - пояснила жительница дома Наталья.

Пар негативно воздействует на несущие конструкции и фундамент, оседает на электрощитовых, что создает предпосылки для новых чрезвычайных происшествий.