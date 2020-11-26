В Пензе после ДТП на трассе М5 госпитализировали 4-летнюю девочку

26.11.2020 | 12:59

В среду, 25 ноября, в ДТП на трассе М5 в пределах Железнодорожного района Пензы пострадал 4-летний ребенок.

По предварительным данным, авария произошла в 17:30 на 645-м километре дороги. 33-летний водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В ДТП пострадал сам автомобилист и его 4-летняя пассажирка. После осмотра и оказания первой помощи мужчину отпустили, девочку госпитализировали.

«По факту случившегося проводится проверка», - добавили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.