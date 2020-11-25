Тяжелые дорожные условия: в Пензе за утро случилось несколько ДТП

25.11.2020 | 09:38

Утром в среду, 25 ноября, на дорогах в областном центре случилось несколько ДТП. Фотографиями с мест аварий поделились очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Около 7:00 на Ахунском переезде не смогли разъехаться две легковушки. Внедорожник врезался в правый бок автомобиля Toyota.

Около 8:45 пересечение улиц Рябова и Сухумской в Терновке стало местом столкновение таксомотора и BMW. У автомобиля такси покорежило переднюю часть, повреждения, полученные второй легковушкой, в кадр не попали.

Также авария произошла и на проблемном перекрестке улиц Мира и Ленинградской в микрорайоне Западная Поляна. Его не поделили водители Renault и Toyota, столкнувшись и встав друг за другом. Участники ДТП совершали поворот и немного не рассчитали маневр.

Кроме того, лобовое столкновение двух легковушек случилось в Заречном. Очевидцы сняли автомобили, оказавшиеся посредине перекрестка улиц Зеленой и Ленина. Обе машины получили механические повреждения передней части. ДТП случилось около 8:00.

На данный момент официальной информации об авариях нет. Пострадали ли в них люди, не сообщается.

В обстоятельствах ДТП предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД напомнили автомобилистам о тяжелых дорожных условиях, связанных с резкими перепадами температуры и осадками, и порекомендовали быть особенно внимательными.

«Необходимо помнить, что важную роль в эксплуатации транспортного средства в зимний период играет использование зимней колесной резины. Выезжать на дороги общего пользования, если стекла автомобиля покрыты снегом или льдом, очень опасно. Прежде чем отправиться в путь, нужно убедиться, что вся оптика автомобиля не загрязнена снегом, зимней грязью и льдом.

Кроме того, манера вождения у водителей также должна соответствовать дорожным и погодным условиям. В зимний период особенно опасно совершать резкие маневры, которые могут привести к потере контроля над транспортным средством», - обратились к пензенцам в Госавтоинспекции.