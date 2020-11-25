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Происшествия

Тяжелые дорожные условия: в Пензе за утро случилось несколько ДТП

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Утром в среду, 25 ноября, на дорогах в областном центре случилось несколько ДТП. Фотографиями с мест аварий поделились очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Около 7:00 на Ахунском переезде не смогли разъехаться две легковушки. Внедорожник врезался в правый бок автомобиля Toyota.

Около 8:45 пересечение улиц Рябова и Сухумской в Терновке стало местом столкновение таксомотора и BMW. У автомобиля такси покорежило переднюю часть, повреждения, полученные второй легковушкой, в кадр не попали.

Также авария произошла и на проблемном перекрестке улиц Мира и Ленинградской в микрорайоне Западная Поляна. Его не поделили водители Renault и Toyota, столкнувшись и встав друг за другом. Участники ДТП совершали поворот и немного не рассчитали маневр.

Кроме того, лобовое столкновение двух легковушек случилось в Заречном. Очевидцы сняли автомобили, оказавшиеся посредине перекрестка улиц Зеленой и Ленина. Обе машины получили механические повреждения передней части. ДТП случилось около 8:00.

На данный момент официальной информации об авариях нет. Пострадали ли в них люди, не сообщается.

В обстоятельствах ДТП предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД напомнили автомобилистам о тяжелых дорожных условиях, связанных с резкими перепадами температуры и осадками, и порекомендовали быть особенно внимательными.

«Необходимо помнить, что важную роль в эксплуатации транспортного средства в зимний период играет использование зимней колесной резины. Выезжать на дороги общего пользования, если стекла автомобиля покрыты снегом или льдом, очень опасно. Прежде чем отправиться в путь, нужно убедиться, что вся оптика автомобиля не загрязнена снегом, зимней грязью и льдом.

Кроме того, манера вождения у водителей также должна соответствовать дорожным и погодным условиям. В зимний период особенно опасно совершать резкие маневры, которые могут привести к потере контроля над транспортным средством», - обратились к пензенцам в Госавтоинспекции.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото https://vk.com/sova_penza
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Гость||

Ничо-ничо, к вечеру еще и подморозит, вот тогда уж...

Гость||

Милы Вы мои, потерпите ещё немного, времени на раскачку нет!

Гость||

Очередной прорыв?

Гость||

Ну вот опять такси и шипы! Добавьте кто еще виноват . А зима во!

Гость||

Гость писал(a):

Ничо-ничо, к вечеру еще и подморозит, вот тогда уж...
точно подморозит? а то я в феврале собрался колеса на зимние сменить.

Гость||

Проспался алкач, головка бо бо.

Гость||

Гость писал(a):

Проспался алкач, головка бо бо.
это ты про которого у кого времени на раскачку нет?

Гость||

Гость писал(a):

точно подморозит? а то я в феврале собрался колеса на зимние сменить.
Дурак чоли? Кто ж в феврале колеса на зимние меняет? В апреле надо!

Гость||

Заметно что на самых крутых машинах BMW, Тойоты АУДИ ездят молоденькие профуры? И где же и главное чем они на них заработали? И главное, права им тоже "подарили"?

Гость||

Гость писал(a):

Дурак чоли? Кто ж в феврале колеса на зимние меняет? В апреле надо!
так я раньше в апреле и менял

Гость||

В таком возпасте только одним местом можно столько заработать.

Гость||

Гость писал(a):

Заметно что на самых крутых машинах BMW, Тойоты АУДИ
тоета тут лишняя это не премиум в в основном модельном ряде

Гость||

Гость писал(a):

Дурак чоли? Кто ж в феврале колеса на зимние меняет? В апреле надо!

так я раньше в апреле и менял

и я в апреле меняю. тока зимние на летние

Гость||

Этот таксист участвовал в конкурсе лучшего таксиста? А водитель новенького Тигуана-2 зачем скрыл номер .

Имя: Гость
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