В Каменском районе от отравления угарным газом скончались мать и сын

24.11.2020 | 13:19

В Каменском районе следователи начали проверку по факту гибели мужчины и женщины в доме на Привокзальной улице станции Студенец.

Тела сельчанки 1956 года рождения и ее 23-летнего сына, проживавших вместе, нашли 21 ноября местные жители. Признаков насильственной смерти правоохранители на трупах не обнаружили.

«По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, пострадавшие скончались от отравления угарным газом», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.

После проведения проверки будет принято процессуальное решение.

О трагедии на совещании в правительстве области сообщил глава администрации Каменского района Сергей Юркин. По его словам, в заслонке имелось требуемое технологическое отверстие. Мать и сын вели социально приемлемый образ жизни.