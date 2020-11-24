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Происшествия

В Каменском районе от отравления угарным газом скончались мать и сын

Печать

В Каменском районе следователи начали проверку по факту гибели мужчины и женщины в доме на Привокзальной улице станции Студенец.

Тела сельчанки 1956 года рождения и ее 23-летнего сына, проживавших вместе, нашли 21 ноября местные жители. Признаков насильственной смерти правоохранители на трупах не обнаружили.

«По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, пострадавшие скончались от отравления угарным газом», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.

После проведения проверки будет принято процессуальное решение.

О трагедии на совещании в правительстве области сообщил глава администрации Каменского района Сергей Юркин. По его словам, в заслонке имелось требуемое технологическое отверстие. Мать и сын вели социально приемлемый образ жизни.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Отверствие не в печи,а в заслонке

Гость||

Что за доисторический способ отопления? А еще удивляются почему люди травятся угарным газом?

Гость||

Да чтож такое в передовой,вставшей с ельцинских колен державушке граждане мрут от ударного газа в 2020м,вот только четверо погибли второго дня,а тут опять,да как же ж так ?

Гость||

вздрогнул

Имя: Гость
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