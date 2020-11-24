В Каменском районе от отравления угарным газом скончались мать и сын

В Каменском районе следователи начали проверку по факту гибели мужчины и женщины в доме на Привокзальной улице станции Студенец.
Тела сельчанки 1956 года рождения и ее 23-летнего сына, проживавших вместе, нашли 21 ноября местные жители. Признаков насильственной смерти правоохранители на трупах не обнаружили.
«По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, пострадавшие скончались от отравления угарным газом», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.
После проведения проверки будет принято процессуальное решение.
О трагедии на совещании в правительстве области сообщил глава администрации Каменского района Сергей Юркин. По его словам, в заслонке имелось требуемое технологическое отверстие. Мать и сын вели социально приемлемый образ жизни.
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