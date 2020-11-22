В Пензенской области от COVID-19 умерли женщины в возрасте 49 и 58 лет

22.11.2020 | 19:25

В воскресенье, 22 ноября, в Пензенской области зарегистрировали две смерти от коронавирусной инфекции. Обе жертвы - женщины.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, одна из них (в возрасте 49 лет) не имела других заболеваний кроме COVID-19. У второй (58-летней) диагностировали атеросклероз.

В обоих случаях причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная полисегментарной пневмонией.

Таким образом, к 22 ноября оперштаб сообщил о 226 смертях от COVID-19 в Пензенской области.

Выписали за день 39 пациентов. Всего вылечились 14 837 человек.