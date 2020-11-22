Сетевое издание|18+|Воскресенье|22 ноя 2020|20:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пензенской области от COVID-19 умерли женщины в возрасте 49 и 58 лет

Печать

В воскресенье, 22 ноября, в Пензенской области зарегистрировали две смерти от коронавирусной инфекции. Обе жертвы - женщины.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, одна из них (в возрасте 49 лет) не имела других заболеваний кроме COVID-19. У второй (58-летней) диагностировали атеросклероз.

В обоих случаях причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная полисегментарной пневмонией.

Таким образом, к 22 ноября оперштаб сообщил о 226 смертях от COVID-19 в Пензенской области.

Выписали за день 39 пациентов. Всего вылечились 14 837 человек.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Когда начнут строить крематорий и выполнять все рекомендации Роспотребнадзора?

Это не последняя зараза и Пенза не готова к таким "сюрпризам",а они будут.

Вот уже попали в чёрный список к федералам,на карандаш взяли...

Москва начала выпуск гробов с герметичной стеклянной крышкой,для захоронения умерших от ковид-19.,что бы не хоронить в закрытом гробу с дезобработкой.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

не имела других заболеваний кроме COVID-19.
вскрытие покажет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, одна из них (в возрасте 49 лет) не имела других заболеваний кроме COVID-19.
наконец то. первая жертва только от ковида

Гость||

Гость писал(a):

наконец то. первая жертва только от ковида
ну а на не первая тут уже новостили что просто ковид но это не факт вскрытие покажет.

Гость||

Да обе от короновируса, при чём здесь вскрытие? Атеросклероз, кстати, у всех почти есть, это просто естественное возрастное изменение

Гость||

Где этот, который кутью жрёт?

Гость||

Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс считает, что человечество находится под угрозой новой пандемии. Об этом он заявил в своем подкасте с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи.

Участники обсудили ситуацию с пандемией коронавируса и изменения, возникшие в мире из-за COVID-19. Гейтс, отвечая на вопрос Джонс по поводу вероятности новой пандемии, ответил, что «нам повезет, если это случится лет через двадцать».

Также, по прогнозам миллиардера, велика вероятность, при которой это может произойти через три года.

Гость||

Уважаемый президент, вы выиграли суперигру

Гость||

Гость писал(a):

Когда начнут строить крематорий
Да, пора еще устроить пепелище на скотомогильнике.

Вроде камеры хранения в супермаркете в пять-семь этажей складировать.

И пришедшие помянуть друг у друга на плечах висят.

Гость||

Гость писал(a):

Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс считает, что человечество находится под угрозой новой пандемии.
Об эпидемии Ковид он предупреждал несколько лет назад...

Гость||

Мне тоже ещё в 2019м бог сообщал про какую то эпидемию

Гость||

Вирус не опасен для подавляющего большинства, кто-то умирает. Естественный отбор, к сожалению, в действии. Но ничего страшного не происходит. Гораздо страшнее, что на барановирус сейчас можно свалить все, что угодно.

Гость||

Так при естественном отборе, про который вы пишете, и сваливать ничего не надо. Вы в теме-то разберитесь, потом писать будете. Слышал звон - не знаешь, где он.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте