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Происшествия

В Городищенском районе фургон и легковушка попали в серьезное ДТП

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Во вторник, 17 ноября, на трассе М5 в Городищенском районе столкнулись два транспортных средства. Кадры с места аварии выложил в соцсеть Instagram очевидец ее последствий.

Судя по видео, одним из участников стал фургон Citroen. У автомобиля сильно деформировано левое крыло, смята дверца.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что ДТП произошло около 15:30 на 672-м километре трассы. Citroen управлял 57-летний водитель.

Вторым участником аварии стал 61-летний мужчина за рулем Volkswagen Passat. После столкновения с фургоном он врезался в отбойник. Автомобилист получил травмы и был госпитализирован.

«По факту случившегося проводится проверка», - добавили в отделении пропаганды.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео instagram.com/sova_penza_avto
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