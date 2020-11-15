В Терновке в аварии с двумя Kia Rio пострадал 37-летний мужчина

15.11.2020 | 11:11

Вечером в субботу, 14 ноября, в микрорайоне Терновка в Пензе произошла авария с участием двух автомобилей марки Kia Rio.

Фото последствий аварии в социальной сети «ВКонтакте» поделились очевидцы. На них запечатлены иномарки с механическими повреждениями, не разъехавшиеся на перекрестке улиц Терновского и Сухумской.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД, авария произошла около 18:00. Ее участниками стали водители 1986 и 1983 года рождения.

«В результате столкновения травмы получил 37-летний водитель Kia Rio. После оказания медицинской помощи он был отпущен», - добавили в Госавтоинспекции.

14 ноября в серьезном ДТП на перекрестке улиц Пушкина и Ставского в Пензе пострадал 19-летний водитель, управлявший «Приорой». Около 1:00 он столкнулся с ВАЗ-2107, за рулем которого был 27-летний автомобилист. Молодого человека госпитализировали с травмами.