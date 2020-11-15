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Происшествия

В Терновке в аварии с двумя Kia Rio пострадал 37-летний мужчина

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Вечером в субботу, 14 ноября, в микрорайоне Терновка в Пензе произошла авария с участием двух автомобилей марки Kia Rio.

Фото последствий аварии в социальной сети «ВКонтакте» поделились очевидцы. На них запечатлены иномарки с механическими повреждениями, не разъехавшиеся на перекрестке улиц Терновского и Сухумской.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД, авария произошла около 18:00. Ее участниками стали водители 1986 и 1983 года рождения.

«В результате столкновения травмы получил 37-летний водитель Kia Rio. После оказания медицинской помощи он был отпущен», - добавили в Госавтоинспекции.

14 ноября в серьезном ДТП на перекрестке улиц Пушкина и Ставского в Пензе пострадал 19-летний водитель, управлявший «Приорой». Около 1:00 он столкнулся с ВАЗ-2107, за рулем которого был 27-летний автомобилист. Молодого человека госпитализировали с травмами.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Это что за марка такая машины киа Рио? Может марка и модель?

Гость||

Гость писал(a):

Это что за марка такая машины киа Рио? Может марка и модель?
А чё ты сюда с расспросами лезешь если сам не соображаешь? Здесь базарят о ДТП!

Имя: Гость
Комментарий:

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