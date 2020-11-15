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Происшествия

В пензенском микрорайоне ГПЗ Renault прилег на капот «Лады»

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В воскресенье, 15 ноября, на улице Антонова в Пензе не смогли разъехаться два автомобиля. Авария произошла на выезде от торгового центра «Восток» около 13:00.

Судя по кадрам, которыми поделился участник чата водителей Пензы в мессенджере Viber, на перекрестке столкнулись «Лада» и внедорожник Renault. Правая сторона иномарки измята, она буквально легла на капот отечественной легковушки.

По всей видимости, есть и третий участник аварии, автомобиль которого зажал Renault с другой стороны.

На место ДТП прибыла бригада скорой. Официальной информации о случившемся нет. Очевидцы аварии о пострадавших не сообщают.

Похожая авария произошла в ночь с 22 на 23 ноября в селе Засечном. Там рядом с домом № 9 на улице Светлой Datsun с символикой «Яндекс.Такси» оказался на Chevrolet Lacetti. Заднее колесо таксомотора заехало на лобовое стекло Chevrolet.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото, видео invite.viber.com, Чат водителей Пензы
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Гость||

Ух и мордва дикая. До рулей дорвалась.

Имя: Гость
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