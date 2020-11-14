В Сеть попало видео с места аварии в 87 км от Пензы

Вечером в пятницу, 13 ноября, в Нижнеломовском районе случилось серьезное ДТП. Видео с места инцидента выложил в социальной сети «ВКонтакте» очевидец событий.
На кадрах запечатлены столкнувшиеся грузовая и легковая машины. Обе машины получили значительные повреждения. Удар был настолько сильным, что грузовик подмял легковушку. Заметны синие всполохи - по-видимому, на месте работают медики.
«Вот это жесть!» - произносит за кадром мужской голос.
Он уточнил, что авария произошла в 87 километрах от Пензы.
В региональном управлении ГИБДД рассказали подробности автокатастрофы.
По предварительным данным, в 17:50 на 541-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись Mitsubishi Colt, за рулем которого была 32-летняя женщина, и Hyundai-438921 под управлением 39-летнего шофера.
Автолюбительница, управлявшая японской легковушкой, от полученных травм скончалась на пути в больницу. Водитель грузового автомобиля после оказания медицинской помощи был отпущен.
Обстоятельства ДТП со смертельным исходом устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.