Сетевое издание|18+|Суббота|14 ноя 2020|12:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Сеть попало видео с места аварии в 87 км от Пензы

Печать

Вечером в пятницу, 13 ноября, в Нижнеломовском районе случилось серьезное ДТП. Видео с места инцидента выложил в социальной сети «ВКонтакте» очевидец событий.

На кадрах запечатлены столкнувшиеся грузовая и легковая машины. Обе машины получили значительные повреждения. Удар был настолько сильным, что грузовик подмял легковушку. Заметны синие всполохи - по-видимому, на месте работают медики.

«Вот это жесть!» - произносит за кадром мужской голос.

Он уточнил, что авария произошла в 87 километрах от Пензы.

В региональном управлении ГИБДД рассказали подробности автокатастрофы.

По предварительным данным, в 17:50 на 541-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись Mitsubishi Colt, за рулем которого была 32-летняя женщина, и Hyundai-438921 под управлением 39-летнего шофера.

Автолюбительница, управлявшая японской легковушкой, от полученных травм скончалась на пути в больницу. Водитель грузового автомобиля после оказания медицинской помощи был отпущен.

Обстоятельства ДТП со смертельным исходом устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте