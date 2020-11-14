В ночном ДТП в центре Пензы пострадал 19-летний водитель ВАЗа

В ночь на субботу, 14 ноября, в центре Пензы произошла автоавария. Фото с места событий опубликовал очевидец в социальной сети «ВКонтакте».
«Ночное ДТП. Перекресток Пушкина и Ставского», - написал он.
На фото запечатлены столкнувшиеся автомобили, один из которых выехал на тротуар.
Также в кадр попали три кареты скорой помощи и машина ДПС.
Обстоятельства происшествия разъяснили в Госавтоинспекции.
По предварительным данным, в 1:10 у дома № 1 на улице Кулакова столкнулись ВАЗ-2107, за рулем которого находился 19-летний молодой человек, и «Лада-Приора» под управлением 27-летнего мужчины.
Медики скорой помощи оказали помощь владельцу «Приоры» и отпустили его, а водителя «семерки» госпитализировали с травмами.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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