В Заречном установили личности подростков - потрошителей урн

11.11.2020 | 09:53

В Заречном установили личности подростков, устроивших беспорядок на улице Строителей. Об этом сообщил портал «Заречье сегодня» со ссылкой на представителей местной полиции во вторник, 10 ноября.

Незадолго до этого в соцсетях был опубликован видеоролик, на котором запечатлены двое мальчиков школьного возраста. Они распотрошили и бросили на дорогу урны для мусора, установленные рядом с многоквартирным домом.

В комментариях зареченцы рассказали и о других неприятных инцидентах, в которых ребята, предположительно, принимали участие.

«В ходе мониторинга социальных сетей мы выявили видеоролик, на котором видно, как двое подростков повредили городское имущество. По данному факту зарегистрировали материал проверки. Несовершеннолетних мы установили», - рассказал начальник отдела по делам несовершеннолетних Артем Букарев.

По факту случившегося начата проверка. Сотрудники полиции уточняют, присутствует ли в действиях подростков состав административного правонарушения. Если они придут к утвердительному ответу, детей могут поставить на учет, а их родителей - оштрафовать за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

«В случае постановки подростков на учет их будет проверять инспектор по делам несовершеннолетних не реже 4 раз в месяц. За ними закрепят шефа-наставника из числа руководства отдела по делам несовершеннолетних. Также с ними будут работать участковый и оперуполномоченный на предмет предотвращения совершения ими повторных противоправных действий», - уточнил Артем Букарев.

В отношении подростков проводится еще одна проверка. Полицейские устанавливают, не причастны ли они к конфликту с пожилой горожанкой.

«Ранее на улице Ленина несовершеннолетние вступили в конфликт с пенсионеркой, в результате которого кинули в нее предмет», - сообщает «Заречье сегодня».