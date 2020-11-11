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Происшествия

В Пензе водитель Infiniti отказался от медицинского освидетельствования

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«На встречку выехал, хотел предотвратить, нажал газ, решил направо выехать. Много «лошадей», - рассказал водитель.

В итоге Infiniti под управлением молодого человека выкинуло на парковку торгового центра, расположенного на проспекте Победы. Иномарка сбила дворника, который утром в среду, 11 ноября, приводил в порядок территорию.

60-летнего мужчину с места аварии отправили в больницу, где он скончался от полученных травм. Повезло водителю «Лады-Приоры» - в момент столкновения его не было в салоне, в противном случае жертв могло быть больше, судя по тому, как искорежено детище отечественного автопрома.

А вот владельцу Renault синяков и ссадин избежать не удалось. Французская машина также встала на пути летевшей Infiniti. Пензенца после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Остановил «черную молнию» лишь ларек с фастфудом, после чего машина вспыхнула и пожарные долгое время заливали ее двигатель.

«Водитель Infiniti отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, за что в отношении него в соответствии с действующим законодательством был составлен административный материал по статье 12.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ», - сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.

Что стало причиной страшной аварии, произошедшей на проспекте Победы, выясняют госавтоинспекторы.

«В последнее время на территории региона отмечается увеличение количества ДТП, в которых погибли люди, в связи с чем Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения РФ.

В случае имеющейся информации о нарушении правил и водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, незамедлительно сообщайте о данных фактах в органы внутренних дел», - призвал Олег Барковский.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Зачем тушили пусть сгорело бы это ЧМО

Гость||

Убийца. Хотелось бы узнать кто этот убийца на инфинити. Или - скроют

Гость||

penzainform.ru писал(a):

60-летнего мужчину с места аварии отправили в больницу, где он скончался от полученных травм.
ПФР скорбит...

Гость||

Все ,занавес,сам подписал себе приговор ,статья 264 УК РФ часть 4 а,от 5 до 12 лет лишения свободы . Интересно был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или и то ,и другое?

Гость||

Скорее всего под препаратами, раз от освидетельствования отказался. И зачем тушили его колымагу тоже непонятно.

Гость||

Гость писал(a):

Скорее всего под препаратами, раз от освидетельствования отказался. И зачем тушили его колымагу тоже непонятно.
Что бы шурмячная не сгорела и так пострадало ещё 3 машины (ВАЗ,Рено,МАН), и два водителя.

Гость||

Начало грамотное. Потом подключаются адвокаты, экспертизы, связи... И вуаля, пара годиков поселения, по факту превращающаяся в пару-тройку месяцев.

Гость||

Что за чмо ?

Гость||

Адвокат Пашаев ему в помощь.

Гость||

Гость писал(a):

ПФР скорбит...
Дурачек пишит...

Гость||

Ну все понятно, раз отказался от освидетельствования. Пьяный или обдолбаный. Людей только жалко, пострадали от этого выродка.

Гость||

Гость писал(a):

Начало грамотное. Потом подключаются адвокаты, экспертизы, связи... И вуаля, пара годиков поселения, по факту превращающаяся в пару-тройку месяцев.
Уже не выйдет пару годиков ,минимум 5 лет ,если бы трезвый был ,а состояние опьянения это отягощающее и это не Ефремов ,так что лет 8-10.

Гость||

так кто?

Гость||

Гость писал(a):

ПФР скорбит...

Дурачек пишит...

Хочешь сказать что и пофиг?

Гость||

Наша братва. Отмажется.

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Имя: Гость
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