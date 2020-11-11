В Пензе водитель Infiniti отказался от медицинского освидетельствования

11.11.2020 | 18:57

«На встречку выехал, хотел предотвратить, нажал газ, решил направо выехать. Много «лошадей», - рассказал водитель.

В итоге Infiniti под управлением молодого человека выкинуло на парковку торгового центра, расположенного на проспекте Победы. Иномарка сбила дворника, который утром в среду, 11 ноября, приводил в порядок территорию.

60-летнего мужчину с места аварии отправили в больницу, где он скончался от полученных травм. Повезло водителю «Лады-Приоры» - в момент столкновения его не было в салоне, в противном случае жертв могло быть больше, судя по тому, как искорежено детище отечественного автопрома.

А вот владельцу Renault синяков и ссадин избежать не удалось. Французская машина также встала на пути летевшей Infiniti. Пензенца после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Остановил «черную молнию» лишь ларек с фастфудом, после чего машина вспыхнула и пожарные долгое время заливали ее двигатель.

«Водитель Infiniti отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, за что в отношении него в соответствии с действующим законодательством был составлен административный материал по статье 12.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ», - сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.

Что стало причиной страшной аварии, произошедшей на проспекте Победы, выясняют госавтоинспекторы.

«В последнее время на территории региона отмечается увеличение количества ДТП, в которых погибли люди, в связи с чем Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения РФ.

В случае имеющейся информации о нарушении правил и водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, незамедлительно сообщайте о данных фактах в органы внутренних дел», - призвал Олег Барковский.