Утро веселое в Пензе: на ул. Луначарского ВАЗ влетел в столб

11.11.2020 | 12:22

В среду, 11 ноября, на улице Луначарского в Пензе произошло ДТП с участием трех автомобилей. Снимками с места аварии в соцсети «ВКонтакте» поделились очевидцы.

Участниками стали водители двух легковушек и грузовика. Они не смогли разъехаться на перекрестке в районе Стрелы. Значительные механические повреждения получил ВАЗ. От удара отечественный автомобиль вынесло в пешеходные зону, он врезался в металлическую опору. Переднюю часть машины покорежило.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД, в аварии никто не пострадал.

«Утро веселое в Пензе. Гололед, по всей вероятности, дает о себе знать», «На дорогах наледь. Ничего не обработано. Зима пришла опять нежданно», - прокомментировали снимки пользователи.

Ранее на проспекте Победы в областном центре случилась авария с участием трех автомобилей. В результате погиб 59-летний пешеход и пострадал 30-летний мужчина.

Также пензенцы сообщили в соцсетях о ДТП на Тернопольской улице, около автомойки «Чистый город». А на улице 40 лет Октября с трала на проезжую часть слетел каток.