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Происшествия

Утро веселое в Пензе: на ул. Луначарского ВАЗ влетел в столб

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В среду, 11 ноября, на улице Луначарского в Пензе произошло ДТП с участием трех автомобилей. Снимками с места аварии в соцсети «ВКонтакте» поделились очевидцы.

Участниками стали водители двух легковушек и грузовика. Они не смогли разъехаться на перекрестке в районе Стрелы. Значительные механические повреждения получил ВАЗ. От удара отечественный автомобиль вынесло в пешеходные зону, он врезался в металлическую опору. Переднюю часть машины покорежило.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД, в аварии никто не пострадал.

«Утро веселое в Пензе. Гололед, по всей вероятности, дает о себе знать», «На дорогах наледь. Ничего не обработано. Зима пришла опять нежданно», - прокомментировали снимки пользователи.

Ранее на проспекте Победы в областном центре случилась авария с участием трех автомобилей. В результате погиб 59-летний пешеход и пострадал 30-летний мужчина.

Также пензенцы сообщили в соцсетях о ДТП на Тернопольской улице, около автомойки «Чистый город». А на улице 40 лет Октября с трала на проезжую часть слетел каток.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Вот еще один подцанчик от горшка два вершка

Гость||

Член клуба любителей летней резины

Гость||

Гость писал(a):

Член клуба любителей летней резины
каток?

Гость||

А кто в Пензе начальник ГИБДД ?

Гость||

Гость писал(a):

кто в Пензе начальник
конь в пальто

Гость||

Гость писал(a):

Вот еще один подцанчик от горшка два вершка
Тонировка, вроде, есть? Значит подцанчик!

Гость||

камрюху жалко...

Гость||

Сколько идиотов за рулем.

Гость||

Гость писал(a):

А кто в Пензе начальник ГИБДД ?
что ты в каждой теме срешь?

Гость||

Это шипы опять?

Гость||

Пришла зима ,грачи прилетели...

Гость||

Сейчас Мишустин из Москвы позвонит и к вечеру дороги чем-нибудь пооыпят... Вчера и сегодня утром просто распоряжений на этот счет из Москвы не было)))

Гость||

А вообще у нас в области кто-нибудь следит за состоянием дорог?

Гость||

Гость писал(a):

Вчера и сегодня утром просто распоряжений на этот счет из Москвы не было)))
Ну да, дороги по городу посыпать песком - ерунда. Вы вот попробуйте резину на одном автомобиле вовремя поменять - вот это действительно трудно.

Гость||

Гость писал(a):

А вообще у нас в области кто-нибудь следит за состоянием дорог?
Следят - дюже хорошие стали. Для местных нужны ямы и канавы и скорость не более 20 кмч по городу. Тогда будет более-менее безопасно на дорогах.

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Имя: Гость
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