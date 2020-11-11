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Происшествия

Появилось видео момента ДТП на пр-те Победы, унесшего жизнь пешехода

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В социальной сети «ВКонтакте» появилось видео момента наезда на пешехода на проспекте Победы. Авария произошла в среду, 11 ноября, в районе входа в детский парк имени Ульяновых.

Ранее снимки и кадры последствий ДТП появились в пензенских пабликах. Очевидцы запечатлели три легковых автомобиля, один из которых превратился в груду металла.

По предварительным данным, в 8:05 22-летний водитель автомобиля Infiniti, двигавшийся по проспекту Победы со стороны улицы Минской в направлении Тернопольской, наехал на бордюр, затем сбил 59-летнего пешехода, а после этого врезался в стоявшие на парковке автомобили «Лада-Приора» и Renault Sandero.

После столкновения Infiniti с «Приорой» из отечественного автомобиля в сторону проезжей части проспекта Победы вылетели инструменты - ключи. Они причинили механические повреждения автомобилю MAN, за рулем которого находился 30-летний мужчина.

Сбитого пешехода доставили в больницу, он впоследствии скончался. 41-летний водитель Renault получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи на месте был отпущен.

В ролике можно видеть, как двигающийся на большой скорости автомобиль Infiniti вылетает в пешеходную зону, где сбивает мужчину. Пострадавший остается лежать на асфальте. Легковушка же несется дальше и пропадает из кадра.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Ну... чей сынок? Мамулька с папулькой следаку уже отнесли?

Гость||

Главное что Ефремов сидит...

Гость||

В армии этот гонщик конечно не был..

Гость||

тормоза может отказали....

Гость||

мозг у него отказал

Гость||

Гость писал(a):

тормоза может отказали....
по любому...

Гость||

Гость писал(a):

тормоза может отказали....
А скорость ты не заметил?

Гость||

И такая дребедень каждый день.

Гость||

Гость писал(a):

тормоза может отказали....
скорее педаль газа запала

Имя: Гость
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