Появилось видео момента ДТП на пр-те Победы, унесшего жизнь пешехода

11.11.2020 | 15:09

В социальной сети «ВКонтакте» появилось видео момента наезда на пешехода на проспекте Победы. Авария произошла в среду, 11 ноября, в районе входа в детский парк имени Ульяновых.

Ранее снимки и кадры последствий ДТП появились в пензенских пабликах. Очевидцы запечатлели три легковых автомобиля, один из которых превратился в груду металла.

По предварительным данным, в 8:05 22-летний водитель автомобиля Infiniti, двигавшийся по проспекту Победы со стороны улицы Минской в направлении Тернопольской, наехал на бордюр, затем сбил 59-летнего пешехода, а после этого врезался в стоявшие на парковке автомобили «Лада-Приора» и Renault Sandero.

После столкновения Infiniti с «Приорой» из отечественного автомобиля в сторону проезжей части проспекта Победы вылетели инструменты - ключи. Они причинили механические повреждения автомобилю MAN, за рулем которого находился 30-летний мужчина.

Сбитого пешехода доставили в больницу, он впоследствии скончался. 41-летний водитель Renault получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи на месте был отпущен.

В ролике можно видеть, как двигающийся на большой скорости автомобиль Infiniti вылетает в пешеходную зону, где сбивает мужчину. Пострадавший остается лежать на асфальте. Легковушка же несется дальше и пропадает из кадра.