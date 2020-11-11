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Происшествия

Очевидец опубликовал запись с места жесткого ДТП на пр. Победы

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В Сеть выложили видеозапись, сделанную на месте ДТП на проспекте Победы.

Инцидент произошел утром в среду, 11 ноября, в районе входа в детский парк имени Ульяновых. Один из очевидцев поделился съемкой в городском водительском чате в Viber.

На кадрах - автомобили ВАЗ, Renault Sandero и еще одна иномарка.

Наиболее серьезные повреждения получила отечественная легковушка. Левая часть кузова уничтожена, через то, что осталось от салона, проходит металлическая световая опора.

У Renault поврежден задний бампер, у второй иномарки разбита передняя часть кузова.

«Вроде даже жертва», - написал один из участников чата.

Официальных комментариев по поводу случившегося от представителей регионального управления ГИБДД пока не поступало.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео viber.com
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Гость||

На три местных идиота на дороге меньше.

Имя: Гость
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