Очевидец опубликовал запись с места жесткого ДТП на пр. Победы

11.11.2020 | 09:05

В Сеть выложили видеозапись, сделанную на месте ДТП на проспекте Победы.

Инцидент произошел утром в среду, 11 ноября, в районе входа в детский парк имени Ульяновых. Один из очевидцев поделился съемкой в городском водительском чате в Viber.

На кадрах - автомобили ВАЗ, Renault Sandero и еще одна иномарка.

Наиболее серьезные повреждения получила отечественная легковушка. Левая часть кузова уничтожена, через то, что осталось от салона, проходит металлическая световая опора.

У Renault поврежден задний бампер, у второй иномарки разбита передняя часть кузова.

«Вроде даже жертва», - написал один из участников чата.

Официальных комментариев по поводу случившегося от представителей регионального управления ГИБДД пока не поступало.