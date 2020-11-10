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Происшествия

В Рязанской области пензенец на «Весте» влетел в бетонное ограждение

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В понедельник, 9 ноября, пензенец на автомобиле «Лада-Веста» попал в ДТП в соседнем регионе.

Авария произошла глубокой ночью в Путятинском районе Рязанской области. Около 3:50 на 306-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» 27-летний житель Пензенской области, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения и наехал на бетонное ограждение.

«В результате происшествия водитель получил травмы. Пострадавший госпитализирован.

Проводится проверка», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

В ночь на 6 ноября смертельное ДТП с участием пензенцев произошло в Воронежской области. Автомобиль Audi A6, на котором они двигались в сторону Тамбова, выехал на встречную полосу и врезался в грузовой Freightliner с полуприцепом. 28-летний водитель скончался на месте ДТП, 33-летнего пассажира бригада скорой помощи доставила в больницу.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото 62.мвд.рф
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В результате происшествия водитель получил травмы. Пострадавший госпитализирован.
Хорошо.

Гость||

как пить дать - место работ не было обозначено.

а валить традиционно будут на пострадавшего.

Гость||

Гость писал(a):

как пить дать - место работ не было обозначено.

а валить традиционно будут на пострадавшего.

Что мешало пострадавшему соблюдать ПДД и выбирать скорость движения в соответствии с дорожными условиями?

Гость||

Это федеральная трасса

Гость||

Гость писал(a):

Это федеральная трасса
И что?

Гость||

Гость писал(a):

как пить дать - место работ не было обозначено.
Вы дурачок?

Гость||

Гость писал(a):

Это федеральная трасса
Никомунепомешал в других областях не действует?

Гость||

Уснул?

Гость||

Чтож из тысяч мимо проезжающих машин,блоки помешали только ему

Гость||

Это федеральная трасса

И что?

Наверника

место работ было обозначено.

Имя: Гость
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