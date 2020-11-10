В Рязанской области пензенец на «Весте» влетел в бетонное ограждение

10.11.2020 | 11:07

В понедельник, 9 ноября, пензенец на автомобиле «Лада-Веста» попал в ДТП в соседнем регионе.

Авария произошла глубокой ночью в Путятинском районе Рязанской области. Около 3:50 на 306-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» 27-летний житель Пензенской области, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения и наехал на бетонное ограждение.

«В результате происшествия водитель получил травмы. Пострадавший госпитализирован.

Проводится проверка», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

В ночь на 6 ноября смертельное ДТП с участием пензенцев произошло в Воронежской области. Автомобиль Audi A6, на котором они двигались в сторону Тамбова, выехал на встречную полосу и врезался в грузовой Freightliner с полуприцепом. 28-летний водитель скончался на месте ДТП, 33-летнего пассажира бригада скорой помощи доставила в больницу.