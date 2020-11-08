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Происшествия

В Кузнецке из горящего дома эвакуировали трех взрослых и ребенка

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В субботу, 7 ноября, в Кузнецке случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 16:04.

Как оказалось, на улице 8-я Линия загорелся кирпичный двухэтажный жилой дом под номером 50 общей площадью 80 квадратных метров.

Вспыхнула крыша из металлопрофиля, выгорела кухня на площади 15 квадратных метров, закоптились стены внутри строения.

Из пожара эвакуировали четырех человек, в том числе одного ребенка. Никто из них не пострадал.

«На месте работало 7 единиц техники, 26 человек», - уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Фото № 2 - ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Источник — фото № 1 vk.com/podslushanokuzneck
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