В Пензенской области с начала года в ДТП попали 182 пьяных водителя

03.11.2020 | 20:01

182 пьяных водителя стали участниками ДТП на территории Пензенской области, в результате столкновений погибли 55 человек, около 300 получили ранения различной степени тяжести - таковы неутешительные данные за 10 месяцев 2020 года.

«Стоит отметить, что в 95% случаев нетрезвые водители являются виновниками происшествий. Сотрудниками Госавтоинспекции проводится комплекс мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий данного вида», - пояснил врио начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

Сотрудниками правоохранительных органов было задержано 3 274 автолюбителя, которые перед тем, как сесть за руль, успели принять на грудь.

«За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет», - рассказал Антон Шматков.

Кроме того, более 600 человек повторно попались на том, что вставили ключ в замок зажигания, находясь под градусом. За такое правонарушение грозит уже уголовная ответственность.

Особую озабоченность сотрудников Госавтоинспекции вызывает рост аварийности по вине водителей, не имеющих либо лишенных прав управления транспортными средствами.