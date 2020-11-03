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Происшествия

В Пензенской области с начала года в ДТП попали 182 пьяных водителя

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182 пьяных водителя стали участниками ДТП на территории Пензенской области, в результате столкновений погибли 55 человек, около 300 получили ранения различной степени тяжести - таковы неутешительные данные за 10 месяцев 2020 года.

«Стоит отметить, что в 95% случаев нетрезвые водители являются виновниками происшествий. Сотрудниками Госавтоинспекции проводится комплекс мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий данного вида», - пояснил врио начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

Сотрудниками правоохранительных органов было задержано 3 274 автолюбителя, которые перед тем, как сесть за руль, успели принять на грудь.

«За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет», - рассказал Антон Шматков.

Кроме того, более 600 человек повторно попались на том, что вставили ключ в замок зажигания, находясь под градусом. За такое правонарушение грозит уже уголовная ответственность.

Особую озабоченность сотрудников Госавтоинспекции вызывает рост аварийности по вине водителей, не имеющих либо лишенных прав управления транспортными средствами.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А сколько не попали? А сколько тупых попали в ДТП?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

озабоченность сотрудников Госавтоинспекции вызывает
Дядя, ну а вы-то для чего? Только для выражения озабоченности да кушать в голову?

Гость||

Это пэнзюки им по пензенский буртатский

Гость||

на все воля Иеговы

Имя: Гость
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