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Происшествия

В Пензе неадекватная женщина пришла в аптеку и заперлась в подсобке

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В Пензе задержана женщина, незаконно проникшая в одну из аптек в центре города. Инцидент произошел в субботу, 31 октября, около 19:00.

Как пояснили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, к ним поступил сигнал о том, что посетительница одной из аптек закрылась в подсобном помещении. Сообщение передали экипажу группы задержания вневедомственной охраны.

Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, провизор аптечной сети рассказала, что неизвестная гражданка пришла в торговую точку и стала неадекватно себя вести. В итоге она проникла в подсобное помещение и заперлась изнутри.

Росгвардейцы попытались уговорить гражданку выйти добровольно, но та молчала. Когда они вскрыли дверь в помещение, то нашли женщину в бессознательном состоянии.

«Бригада скорой медицинской помощи, уже дежурившая во дворе, приняла решение о ее незамедлительной госпитализации», - заключили представители Росгвардии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

ПОДЗАБОРОВА?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

провизор аптечной сети рассказала, что неизвестная гражданка пришла в торговую точку и стала неадекватно себя вести.
Требовала продать парацетамол?

Имя: Гость
Комментарий:

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