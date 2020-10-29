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Происшествия

Очевидец ДТП на Калинина: «Рено» пролетел на крыше 60 метров

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Очевидец аварии, случившейся в Пензе утром в четверг, 29 октября, рассказал об этом инциденте. Мужчина написал в редакцию портала PenzaInform.ru и предоставил снимки с места ДТП.

«На перекрестке улиц Красная Горка и Калинина «Шевроле» не уступил дорогу серому «Рено», ударив его в бок. «Рено» отлетел к поребрику, ударился о него и перевернулся на крышу. Дальше от перекрестка до магазина «Моя сантехника» он летел на крыше 60 метров и в таком положении врезался еще в один автомобиль», - пояснил Игорь Алексеев.

По его словам, перед столкновением «Рено» двигался с большой скоростью.

«Берегите себя и других, не гоняйте по улицам с такой скоростью, чтобы не успеть среагировать на внезапно появившееся препятствие на дороге, а потом не врезаться в перевернутом виде в другое транспортное средство», - призвал автомобилистов гражданин.

В настоящее время в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД. Официальных комментариев от представителей ведомства пока не поступало.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото Игоря Алексеева
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Гость||

Умеет! Это успех!

Гость||

К поребрику? В Пензе принято говорить к бордюру.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|29.10.2020 09:53|

К поребрику? В Пензе принято говорить к бордюру.

Не-не. Раньше мы меняли бордюры на зимние, потом на летние. Теперь будем убирать бордюры и менять их на поребрики. Не мешайте развиваться бизнесу

Гость||

Бортовой камень это следующий этап.

Гость||

29.10.2020 09:53|

К поребрику? В Пензе принято говорить к бордюру.

Писатель питерскай, шаверму кушает и гречу всю скупил, через парадную в хату входит.

Гость||

И куру ест.

Гость||

Гость писал(a):

Не-не. Раньше мы меняли бордюры на зимние, потом на летние. Теперь будем убирать бордюры и менять их на поребрики. Не мешайте развиваться бизнесу
В Питере на кладбищах вместо оградки ставят поребрики в день похорон. Вот где непочатый край...

Гость||

Я за кутьёй,мало ли что

Имя: Гость
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