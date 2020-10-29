Очевидец ДТП на Калинина: «Рено» пролетел на крыше 60 метров

29.10.2020 | 09:43

Очевидец аварии, случившейся в Пензе утром в четверг, 29 октября, рассказал об этом инциденте. Мужчина написал в редакцию портала PenzaInform.ru и предоставил снимки с места ДТП.

«На перекрестке улиц Красная Горка и Калинина «Шевроле» не уступил дорогу серому «Рено», ударив его в бок. «Рено» отлетел к поребрику, ударился о него и перевернулся на крышу. Дальше от перекрестка до магазина «Моя сантехника» он летел на крыше 60 метров и в таком положении врезался еще в один автомобиль», - пояснил Игорь Алексеев.

По его словам, перед столкновением «Рено» двигался с большой скоростью.

«Берегите себя и других, не гоняйте по улицам с такой скоростью, чтобы не успеть среагировать на внезапно появившееся препятствие на дороге, а потом не врезаться в перевернутом виде в другое транспортное средство», - призвал автомобилистов гражданин.

В настоящее время в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД. Официальных комментариев от представителей ведомства пока не поступало.