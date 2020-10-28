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Происшествия

В Пензенской области стало известно о еще трех жертвах COVID-19

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Пациенты в Пензенской области продолжают умирать от коронавирусной инфекции. В среду, 28 октября, стало известно о кончине женщины и двух мужчин. Все они страдали атеросклерозом, хронической ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией.

Умершей был 61 год. Кроме указанных заболеваний у нее диагностировали диффузную атрофию кардиомиоцитов, интерстициальный фиброз миокарда, инсулинопотребный сахарный диабет II типа, диабетическую дистальную полинейропатию и ожирение III степени.

Возраст младшего из скончавшихся мужчин - 51 год. В числе сопутствующих заболеваний названы атеросклеротический кардиосклероз, постинфарктный кардиосклеоз, цереброваскулярная болезнь и последствия острого нарушения мозгового кровообращения.

Третья жертва - мужчина в возрасте 69 лет. Помимо перечисленных ранее недугов у него был атеросклеротический кардиосклероз.

«Выписаны сегодня 166 человек. Итого выздоровевших - 10 885», - уточнила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Таким образом, с начала пандемии оперштаб сообщил о 178 смертях от COVID-19 в Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Нет конца и края...

Гость||

Вышли на плато!!!

Гость||

Хоть немного правды.

Гость||

Какой-то моральный урод каждый день ест кутью.Наверное,пока не знает,что значит смерть родного человека.

Гость||

Тебе то,что.ест и ест.

Гость||

Среда 28 октября

Гость||

28 октября - день бабушек и дедушек. А их все меньше...

Гость||

Они отработали,износились и никому стали не нужны...

Гость||

Поем кутьи пойду

Имя: Гость
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