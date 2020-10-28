С начала года на железнодорожных путях области погибли 5 человек

28.10.2020 | 18:30

На станции Селикса под колеса грузового поезда попал мужчина 1935 года рождения.

«Переходил через железнодорожные пути в неустановленном месте, ведя велосипед. При нем была сумка с яблоками. При переходе он упал и в силу возраста и того, что был с грузом, не смог подняться», - сообщил пензенский транспортный прокурор Сергей Гусев.

Машинист поезда подавал звуковые сигналы, применил экстренное торможение, но остановить состав весом 7 000 тонн при скорости почти 80 километров в час было невозможно. Житель Заречного погиб.

«Хотелось бы обратиться к родственникам: если ваши пожилые отец, мать, дедушка с бабушкой в чем-то нуждаются, помогите им! Не нужно, чтобы они ходили в местах, угрожающих безопасности. В данном случае в 200 метрах был пешеходно-технический проход, где можно было спокойно провезти велосипед. Но человек пошел там, где удобнее», - подчеркнул Сергей Гусев.

С начала года на железнодорожных путях Пензенской области травмировано пять человек. Все инциденты - со смертельным исходом.