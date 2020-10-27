Сетевое издание|18+|Вторник|27 окт 2020|15:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

На ул. Антонова автомобиль Kia Rio въехал под трубы, погибла женщина

Печать

Во вторник, 27 октября, на улице Антонова в Пензе произошла смертельная авария.

По предварительным данным, в 12:10 напротив дома № 5е 49-летняя женщина, ехавшая за рулем автомобиля Kia Rio, не справилась с управлением и вылетела с проезжей части на обочину, где машина врезалась в препятствие - трубы.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, от полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.

По факту аварии сейчас проводится проверка.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость||

Cуецид?

Гость||

А что за люди шарятся в авто? Мародеры?

Гость||

Это где проход на пляж? Ну там скоростной участок, амортизационных заграждений нет, только трубы замаскированные! Куда смотрит губер?

Гость||

Гость писал(a):

Cуецид?
синупрэд

Гость||

Прекрасно.

Гость||

девушка умерла от сердечного приступа (тромб), авария - это последствия. Будьте человечнее. Спасибо

Гость||

Вот это овца.

Гость||

Причина смерти ковид.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

49-летняя
Гость писал(a):
девушка
Думаешь?

Гость||

Хорошо трубы а не другие люди,не надо таким рулить,как бы не грубо это не звучало.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте