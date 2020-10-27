На ул. Антонова автомобиль Kia Rio въехал под трубы, погибла женщина

27.10.2020 | 15:02

Во вторник, 27 октября, на улице Антонова в Пензе произошла смертельная авария.

По предварительным данным, в 12:10 напротив дома № 5е 49-летняя женщина, ехавшая за рулем автомобиля Kia Rio, не справилась с управлением и вылетела с проезжей части на обочину, где машина врезалась в препятствие - трубы.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, от полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.

По факту аварии сейчас проводится проверка.