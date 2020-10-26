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Происшествия

В Пензенской области за сутки умерли четыре пациента с COVID-19

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В Пензенской области впервые за время пандемии зарегистрировано четыре смерти пациентов с коронавирусом за сутки.

Скончались двое мужчин и две женщины. О летальных исходах сообщила в понедельник, 26 октября, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Старшему из мужчин было 82 года. У него также были выявлены гипертоническая болезнь, хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз и множественные кисты почек.

Второму - 65 лет. В числе сопутствующиех недугов названы атеросклероз, хроническая ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, диффузная атрофия кардиомиоцитов, артериальная гипертензия и ожирение II степени.

Старшей женщине был 81 год. Она также страдала атеросклерозом, хронической ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом. У нее был электрокардиостимулятор и множественные лейомиомы матки.

Четвертая жертва - в возрасте 67 лет. У нее диагностировали ожирение и гипертоническую болезнь.

«Выписаны сегодня 74 человека. Итого выздоровевших - 10 594», - уточнила Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Если посмотреть на возраст-вроде пожили, а когда маму потеряли от ковида,плачем до сих пор!Горе....Соболезнования!

Гость||

они что масочный режим не соблюдали?

Гость||

Когда начнут строить крематорий и выполнять рекомендации Роспотребнадзора? Это не последняя зараза и нужно быть готовыми ко всему.

Конечно жители Пензы могут обратиться в крупные ритуальные компании города и они осуществят кремацию в Саратове или Н-Новгороде,но почему администрация не заинтересована в строительстве своего крематория. Это рабочие места и налоги. Жители города и области должны иметь выбор на способ и место захоронения.

Все мы смертны.

Гость||

Если впервые озвучили 4 покойника,то хреновые знать дела?

Гость||

Гость писал(a):

то хреновые знать дела?
да нормальные дела болеем и выздоравливаем не которые умирают это вирус злобный а не гонорея.

Гость||

По канонам вирусной инфекции до 70% процентов населения должно переболеть. Но это не сама цель. Я думаю, даже если переболеет 10%, а 60% населения мы привьем, то мы создадим коллективный иммунитет», - предположил Александр Никишин.

Гость||

Поддерживаю того, кто за крематорий!

и я поддерживаю. но не из-за ковида, а в принципе он пригодится

ОНИ не хотят строить крематорий,боясь что будет мало рентабелен. Но ларчик открывается просто: Нужно сделать колумбарии на Н-Западном кладбище и в Чемодановке. На Н-Западном место в ячейке к примеру 200-300 тысяч,в Чемодановке естественно дешевле. Предусмотреть семейные ячейки. Конечно всё должно быть хорошо оборудовано,содержаться круглый год в чистоте и порядке. Не секрет,что за места на кладбищах кто-то ,кому-то может отдавать деньги.Здесь можно иметь чистые деньги ,не нарушая закон.

Всё окупится. Просчитайте.

Гость||

Если озвучат 10- что-то изменится?

Гость||

Гость писал(a):

то мы создадим коллективный иммунитет», - предположил Александр Никишин.
А останется кому создавать? По последним данным,переболевшие дети могут быть бесплодны.

Гость||

Ячейка в колумбарии 200-300 тыс? Вы рехнулись что ли? Она, на Троекуровском в Москве так стоит.

Гость||

Под каждым постом о смертях одни и те же комментарии скопированные. Вам не надоело самим? Гость писал(a):

20:28
Гость писал(a):
20:29
Гость писал(a):
20:34
Гость писал(a):
20:35
Гость писал(a):
20:35
Гость писал(a):
20:37
Сколько можно?

Гость||

Дела хреновые с утра уже были, весь день информировали как всё плохо .У людей нет денег на сдачу анализов, КТ, Ареплевир,уколы.Мы нищий регион .Всё лето антитела замеряли в регионах - иммунитет замеряли.

Гость||

Грядёт конец света. Точнее нашей популяции. Что- то не слышно- как там другие страны поживают- та же Италия?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|26.10.2020 20:42|

Дела хреновые с утра уже были

ни чего хренового не вижу все обычно болеем и выздоравливаем не которые помирают организм сказал устал пора на покой значит покой.

Гость||

У меня только двое знакомых 40 лет умерли. Где они в статистике, а?????

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Имя: Гость
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