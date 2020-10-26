В Пензенской области за сутки умерли четыре пациента с COVID-19

26.10.2020 | 20:17

В Пензенской области впервые за время пандемии зарегистрировано четыре смерти пациентов с коронавирусом за сутки.

Скончались двое мужчин и две женщины. О летальных исходах сообщила в понедельник, 26 октября, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Старшему из мужчин было 82 года. У него также были выявлены гипертоническая болезнь, хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз и множественные кисты почек.

Второму - 65 лет. В числе сопутствующиех недугов названы атеросклероз, хроническая ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, диффузная атрофия кардиомиоцитов, артериальная гипертензия и ожирение II степени.

Старшей женщине был 81 год. Она также страдала атеросклерозом, хронической ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом. У нее был электрокардиостимулятор и множественные лейомиомы матки.

Четвертая жертва - в возрасте 67 лет. У нее диагностировали ожирение и гипертоническую болезнь.

«Выписаны сегодня 74 человека. Итого выздоровевших - 10 594», - уточнила Черемушкина.