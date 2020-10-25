В Грабово ведут поиски 9-летнего Рустама Краснова

25.10.2020 | 08:13

В селе Грабово Бессоновского района пропал 9-летний Рустам Краснов. Школьник вышел из дома вечером в субботу, 24 октября, и не вернулся.

Сообщение о поиске мальчика появилось на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» через несколько часов в тот же день. Волонтеры собирались развернуть штаб в селе в 9:00 25-го числа.

Согласно ориентировке, размещенной добровольцами, рост Рустама 120 сантиметров, телосложение худощавое. У него черные волосы и карие глаза. На мальчике были серая куртка, темно-синие штаны, белая футболка и синие кроссовки.

Всех, у кого есть сведения, которые могут помочь поиску школьника, просят позвонить на горячую линию по номеру 8(800)700-54-52 или 112.