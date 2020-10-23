В Пензенской области за неделю умерли 30 человек с COVID-19

23.10.2020 | 20:08

В пятницу, 23 октября, в Пензенской области стало известно о еще трех жертвах новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Все умершие - мужчины, страдавшие хронической ишемической болезнью сердца и атеросклеротическим кардиосклерозом.

Самому молодому из них было 46 лет. Кроме указанных заболеваний у него диагностировали атеросклероз, артериальную гипертензию и ожирение III степени.

Возраст второй жертвы - 69 лет. В числе сопутствующих недугов названы атеросклероз и гипертоническая болезнь III степени.

Третьему было 71. Помимо перечисленных болезней у него выявили артериальную гипертензию.

Во всех трех случаях причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная двусторонней субтотальной пневмонией.

«Выписаны сегодня 64 человека. Итого выздоровевших - 10 461», - добавила Черемушкина.

23 октября в Пензенской области был зарегистрирован очередной антирекорд - выявили 172 новых больных.

Число жертв, о которых сообщил оперштаб, достигло 165. За последнюю неделю умерли 30 человек. Ежедневно (кроме 20 октября, когда жертв было 2) фиксировалось по 3 летальных случая.