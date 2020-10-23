Сетевое издание|18+|Пятница|23 окт 2020|20:34
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Происшествия

В Пензенской области за неделю умерли 30 человек с COVID-19

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В пятницу, 23 октября, в Пензенской области стало известно о еще трех жертвах новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Все умершие - мужчины, страдавшие хронической ишемической болезнью сердца и атеросклеротическим кардиосклерозом.

Самому молодому из них было 46 лет. Кроме указанных заболеваний у него диагностировали атеросклероз, артериальную гипертензию и ожирение III степени.

Возраст второй жертвы - 69 лет. В числе сопутствующих недугов названы атеросклероз и гипертоническая болезнь III степени.

Третьему было 71. Помимо перечисленных болезней у него выявили артериальную гипертензию.

Во всех трех случаях причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная двусторонней субтотальной пневмонией.

«Выписаны сегодня 64 человека. Итого выздоровевших - 10 461», - добавила Черемушкина.

23 октября в Пензенской области был зарегистрирован очередной антирекорд - выявили 172 новых больных.

Число жертв, о которых сообщил оперштаб, достигло 165. За последнюю неделю умерли 30 человек. Ежедневно (кроме 20 октября, когда жертв было 2) фиксировалось по 3 летальных случая.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

В новостях фигурировал и еще один мужчина 40 с небольшим лет, без сопутствующих заболеваний, которые вы тут так любите перечислять.

Гость||

Когда начнут строить крематорий и выполнять рекомендации Роспотребнадзора? Это не последняя зараза и нужно быть готовыми ко всему.

Конечно жители Пензы могут обратиться в крупные ритуальные компании города и они осуществят кремацию в Саратове или Н-Новгороде,но почему администрация не заинтересована в строительстве своего крематория. Это рабочие места и налоги. Жители города и области должны иметь выбор на способ и место захоронения.

Все мы смертны.

Гость||

Достали вы со своим крематорием. Давай тебя в Саратове кремируют родственники и успокоишься.

Гость||

Дебил или обкуренный со своим крематорием достал.

Гость||

Если умножить 3 на 7 получаем 21. Отнимаем 1, получаем 20. А сообщают о 30 умерших. Значит 10 скрыли.

Гость||

Почему каждый день по 3? До этого было по 2, теперь стабильно 3.

И почему в статистике так и не отразилась женщины из Каменки, 39 лет, о которой родные или знакомые здесь неоднократно писали?

Гость||

Рыльльщик могил злобствует против крематория. Нальют тебе стакан.нальют.

Гость||

Гость писал(a):

Если умножить 3 на 7 получаем 21. Отнимаем 1, получаем 20. А сообщают о 30 умерших. Значит 10 скрыли.
ВСЮ неделю врали про трёх за день

Гость||

они что маски не носили?

Гость||

А почему 30, если по статистике каждый день по 3?

Гость||

Что вы говорите? За сутки в 4 больнице 8 трупов. Ложь одна.

Гость||

Гость писал(a):

Рыльльщик могил злобствует против крематория. Нальют тебе стакан.нальют.
Огороды пусть копает,дачи,.ЭТИ РЫЛЬЩИКИ КЛАДБИЩЕ НАЗЫВАЮТ ОГОРОДОМ.

Гость||

Гость писал(a):

Что вы говорите? За сутки в 4 больнице 8 трупов. Ложь одна.
Главврач 4 больницы Водопьянов - наглый хам, лжец, беспредельщик.

Гость||

Гость писал(a):

Давай тебя в Саратове кремируют родственники и успокоишься.
Место забито в Чемодановке,именуемой в народе скотомогильником?

Гость||

Я разговаривала с сотрудником КИМа, говорит, статистика жертв занижена в разы. Но так как я сама своими глазами не видела, утверждать не буду. Но зачем ей врать, вроде уважаемый человек, до этого во лжи не замечена.

Да и эта история со стабильными двумя жертвами каждый день, теперь тремя...

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Имя: Гость
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