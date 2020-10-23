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Происшествия

Участник тройного ДТП под «умным» светофором не имел водительских прав

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«Умный» светофор не помог разъехаться на перекрестке улиц Мира и Окружной трем транспортным средствам. В автомобильной аварии, случившейся в 6:00, травмы получили два человека. Женщину, находившуюся в момент ДТП в Chevrolet Niva, госпитализировали, пассажиру Mazda врачи оказали помощь на месте происшествия.

Водители всех трех транспортных средств не пострадали.

«В ходе предварительного расследования было установлено, что водитель автомобиля Mazda управлял транспортным средством, не имея права управления.

Кроме того, данный водитель не выполнил законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, за что в отношении него был составлен административный материал по части 2 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Кто в итоге стал виновником этой аварии, установит следствие. По факту дорожно-транспортного происшествия начата проверка.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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