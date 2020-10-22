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Происшествия

В ГУ МЧС жителям региона напомнили о необходимости следить за печами

Печать

Огонь не пощадил ни бревенчатых стен, ни хозяина дома. Трагедия произошла в селе Старый Чирчим Камешкирского района. Сообщение о пожаре на улице Солнечной на пульт дежурного поступило вечером.

«По прибытии было установлено, что открытым огнем горит частный деревянный одноэтажный дом площадью 60 квадратных метров. В кратчайшие сроки пожарные справились с загоранием, не допустив распространения огня на соседние строения», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Уже при разборе завалов спасатели обнаружили тело мужчины. Как было установлено позже, это хозяин дома - местный житель 1944 года рождения.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

В связи с похолоданием и активным использованием отопительного оборудования гражданами представители регионального управления МЧС обращаются к жителям.

«Чтобы провели все необходимые работы по прочистке дымоходов, проверке тяги, привели печи в порядок и следили за ними на протяжении всего отопительного сезона. Берегите себя, свое здоровье, свое имущество от огня», - отметила Анна Шупилова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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