В ГУ МЧС жителям региона напомнили о необходимости следить за печами

22.10.2020 | 19:25

Огонь не пощадил ни бревенчатых стен, ни хозяина дома. Трагедия произошла в селе Старый Чирчим Камешкирского района. Сообщение о пожаре на улице Солнечной на пульт дежурного поступило вечером.

«По прибытии было установлено, что открытым огнем горит частный деревянный одноэтажный дом площадью 60 квадратных метров. В кратчайшие сроки пожарные справились с загоранием, не допустив распространения огня на соседние строения», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Уже при разборе завалов спасатели обнаружили тело мужчины. Как было установлено позже, это хозяин дома - местный житель 1944 года рождения.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

В связи с похолоданием и активным использованием отопительного оборудования гражданами представители регионального управления МЧС обращаются к жителям.

«Чтобы провели все необходимые работы по прочистке дымоходов, проверке тяги, привели печи в порядок и следили за ними на протяжении всего отопительного сезона. Берегите себя, свое здоровье, свое имущество от огня», - отметила Анна Шупилова.