Еще трое: в Пензенской области назвали новых жертв коронавируса

В среду, 21 октября, в Пензенской области стало известно о еще трех смертях, вызванных коронавирусной инфекцией с двусторонней субтотальной пневмонией.
Скончались двое мужчин и женщина. Все они кроме COVID-19 страдали атеросклерозом и хронической ишемической болезнью сердца.
Женщине было 68 лет. Помимо уже указанных недугов, у нее диагностировали ожирение III степени, диффузную атрофию кардиомиоцитов, атеросклеротический нефросклероз и бронхиальную астму.
Вторая жертва - мужчина 64 лет. У него были постинфарктный кардиосклероз и артериальная гипертензия.
Третий умерший - 74-летний. В числе сопутствующих заболеваний - интерстициальный фиброз миокарда, последствия перенесенных церебральных инсультов, сахарный диабет II типа и артериальная гипертензия.
По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, выписали за день 89 человек. Число пациентов, вылеченных пензенскими врачами, достигло 10 301.
Умерли, по сообщениям оперштаба, 159. За последние 5 дней зарегистрировано 14 летальных исходов.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
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