Еще трое: в Пензенской области назвали новых жертв коронавируса

21.10.2020 | 19:22

В среду, 21 октября, в Пензенской области стало известно о еще трех смертях, вызванных коронавирусной инфекцией с двусторонней субтотальной пневмонией.

Скончались двое мужчин и женщина. Все они кроме COVID-19 страдали атеросклерозом и хронической ишемической болезнью сердца.

Женщине было 68 лет. Помимо уже указанных недугов, у нее диагностировали ожирение III степени, диффузную атрофию кардиомиоцитов, атеросклеротический нефросклероз и бронхиальную астму.

Вторая жертва - мужчина 64 лет. У него были постинфарктный кардиосклероз и артериальная гипертензия.

Третий умерший - 74-летний. В числе сопутствующих заболеваний - интерстициальный фиброз миокарда, последствия перенесенных церебральных инсультов, сахарный диабет II типа и артериальная гипертензия.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, выписали за день 89 человек. Число пациентов, вылеченных пензенскими врачами, достигло 10 301.

Умерли, по сообщениям оперштаба, 159. За последние 5 дней зарегистрировано 14 летальных исходов.