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Происшествия

Еще трое: в Пензенской области назвали новых жертв коронавируса

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В среду, 21 октября, в Пензенской области стало известно о еще трех смертях, вызванных коронавирусной инфекцией с двусторонней субтотальной пневмонией.

Скончались двое мужчин и женщина. Все они кроме COVID-19 страдали атеросклерозом и хронической ишемической болезнью сердца.

Женщине было 68 лет. Помимо уже указанных недугов, у нее диагностировали ожирение III степени, диффузную атрофию кардиомиоцитов, атеросклеротический нефросклероз и бронхиальную астму.

Вторая жертва - мужчина 64 лет. У него были постинфарктный кардиосклероз и артериальная гипертензия.

Третий умерший - 74-летний. В числе сопутствующих заболеваний - интерстициальный фиброз миокарда, последствия перенесенных церебральных инсультов, сахарный диабет II типа и артериальная гипертензия.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, выписали за день 89 человек. Число пациентов, вылеченных пензенскими врачами, достигло 10 301.

Умерли, по сообщениям оперштаба, 159. За последние 5 дней зарегистрировано 14 летальных исходов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Когда в Пензе начнут строить крематорий? Выполнять все рекомендации Роспотребнадзора? Это не последняя зараза и нужно быть готовыми ко всему.

Гость||

Пойду кутьи поем.

Гость||

19.31 19.34-Моральные уроды!Люди умерли ,горе в семьях!Соболезнования родным и близким!

Гость||

О,требующий крематорий уже здесь отметился)))

Гость||

а эти умершие масок не носили перед тем как под цепить вирус?

Гость||

ГРОБЫ, ТРУПЫ, НЯМ НЯМ

Гость||

Гость писал(a):

О,требующий крематорий уже здесь отметился)))
О вас беспокоится,дабы не отвезли на скотомогильник в Чемодановку.

Имя: Гость
Комментарий:

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