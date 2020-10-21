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Происшествия

ДТП на трассе М5 вызвало затор на выезде из Пензы

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В среду, 21 октября, авария, случившаяся на трассе М5 на выезде из Пензы, оказалась причиной автомобильного затора. Одним из участников ДТП стал водитель грузовика.

Видео с лежащей на боку машиной появилось в соцсети «ВКонтакте». «Пробка от петуха в сторону Чемодановки. Время 13:40», - написал очевидец.

На 14:45 ситуация на трассе не изменилась, движение по-прежнему было затруднено. В чате водителей Пензы мессенджера Viber автомобилист отметил, что машины стоят в два ряда.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России рассказали порталу PenzaInform.ru, что произошло столкновение двух транспортных средств. Люди в аварии не пострадали, машины получили механические повреждения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото, видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Вот к чему приводит перестроение неглядя в зеркало. Обычно водители фур так любят делать, ... а пусть тормозят, я большой...

Гость||

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Имя: Гость
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