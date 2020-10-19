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Происшествия

Упавший с козырька больницы пензенец умер в тот же день

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Упавший с козырька больницы пензенец умер в тот же день в медицинском учреждении. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

ЧП случилось в воскресенье, 18 октября, на улице Краснова на Южной Поляне. В редакцию портала PenzaInform.ru обратился житель областного центра Олег К., на глазах которого все произошло.

«В 11:40 проходил мимо пятой больницы. На козырьке бокового крыльца на уровне второго этажа сидел голый мужчина. Возраст 50-60. Рядом было открытое окно. Мужчина что-то бормотал. По виду было понятно, что он собирается вниз. Высота метра 4,5», - рассказал мужчина.

Олег побежал к будке охраны, расположенной у въезда на территорию медицинского учреждения, чтобы сообщить об увиденном и, возможно, предотвратить ЧП.

«Пока объяснял охраннику, что происходит, мужик прыгнул вниз. Он остался лежать на мокром асфальте лицом вниз. К нему из приемника выбежала медсестра», - добавил пензенец.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая уточнила, что погибший - житель Пензы 1942 года рождения.

Мужчину перенесли в больницу, где от полученных травм он в тот же день скончался.

По факту ЧП сейчас проводится проверка, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Гость писал(a):

В жертвы сам знаешь
Ты дурачок?

Гость||

Обалдеть, теперь старики с окон больниц выпрыгивать будут.Довели пенсионеров, у них крыша едет уже.Открывайте стационары для ухаживающих.Человек был на козырьке и не персонал, не охрана не чухнулись.У вас же камеры везде !

Гость||

Странно. Возраст 50-60. 1942 года рождения. Большая разница.

Гость||

Тоже шоль прыгнуть

Гость||

Назад захочешь - не получится

Гость||

У этого человека есть дочь. Ей надо не молчать в этой ситуации, а наоборот придать всю информацию огласке, чтобы виновные вбыли наказаны!

Имя: Гость
Комментарий:

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