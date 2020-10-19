19.10.2020 | 10:25

Упавший с козырька больницы пензенец умер в тот же день в медицинском учреждении. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

ЧП случилось в воскресенье, 18 октября, на улице Краснова на Южной Поляне. В редакцию портала PenzaInform.ru обратился житель областного центра Олег К., на глазах которого все произошло.

«В 11:40 проходил мимо пятой больницы. На козырьке бокового крыльца на уровне второго этажа сидел голый мужчина. Возраст 50-60. Рядом было открытое окно. Мужчина что-то бормотал. По виду было понятно, что он собирается вниз. Высота метра 4,5», - рассказал мужчина.

Олег побежал к будке охраны, расположенной у въезда на территорию медицинского учреждения, чтобы сообщить об увиденном и, возможно, предотвратить ЧП.

«Пока объяснял охраннику, что происходит, мужик прыгнул вниз. Он остался лежать на мокром асфальте лицом вниз. К нему из приемника выбежала медсестра», - добавил пензенец.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая уточнила, что погибший - житель Пензы 1942 года рождения.

Мужчину перенесли в больницу, где от полученных травм он в тот же день скончался.

По факту ЧП сейчас проводится проверка, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.