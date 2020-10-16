В полиции рассказали, кто утонул у подвесного моста в Пензе

16.10.2020 | 10:41

Представители пензенского управления МВД обнародовали информацию о том, кто утонул в Суре в районе подвесного моста.

«Тело достали из воды в 6:15. По предварительным данным, это мужчина 1988 года рождения», - сообщили в пресс-службе УМВД.

Тонувшему мужчине пытались оказать помощь сотрудники пензенского пожарно-спасательного центра. Получив звонок от очевидца, они подошли на лодке к месту происшествия, рассказали в пресс-службе регионального управления ЖКХ и ГЗН.

Достав горожанина из воды, специалисты провели реанимацию, но безуспешно.

По факту случившегося правоохранители проведут проверку. Следователи выяснят все обстоятельства трагедии и примут процессуальное решение.

Более месяца назад, 7 сентября, в Терновском затоне реки Суры обнаружили труп мужчины 1966 года рождения. Он отдыхал вместе со знакомым, а когда тот удалился, пошел купаться и не вернулся.

1 августа около острова Пески в Суре также утонул мужчина. Трагедия произошла на глазах рыбака, который обратился в пожарно-спасательный центр.

До этого сообщалось еще о 34 жертвах несчастных случаев на воде с начала купального сезона.