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Происшествия

В полиции рассказали, кто утонул у подвесного моста в Пензе

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Представители пензенского управления МВД обнародовали информацию о том, кто утонул в Суре в районе подвесного моста.

«Тело достали из воды в 6:15. По предварительным данным, это мужчина 1988 года рождения», - сообщили в пресс-службе УМВД.

Тонувшему мужчине пытались оказать помощь сотрудники пензенского пожарно-спасательного центра. Получив звонок от очевидца, они подошли на лодке к месту происшествия, рассказали в пресс-службе регионального управления ЖКХ и ГЗН.

Достав горожанина из воды, специалисты провели реанимацию, но безуспешно.

По факту случившегося правоохранители проведут проверку. Следователи выяснят все обстоятельства трагедии и примут процессуальное решение.

Более месяца назад, 7 сентября, в Терновском затоне реки Суры обнаружили труп мужчины 1966 года рождения. Он отдыхал вместе со знакомым, а когда тот удалился, пошел купаться и не вернулся.

1 августа около острова Пески в Суре также утонул мужчина. Трагедия произошла на глазах рыбака, который обратился в пожарно-спасательный центр.

До этого сообщалось еще о 34 жертвах несчастных случаев на воде с начала купального сезона.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

"Мост дураков" забрал первую жертву.

Гость||

А Иоффе не подскажет куда делся красный мост?Так какого цвета мост на фото?

Гость||

Смотришь на фото моста не открывая и думаешь, железнодорожный что ли? Товарняк идет по нему? Есть такого цвета вагоны

Гость||

Серябрянкой смотпелся лучше

Гость||

Гость писал(a):

"Мост дураков" забрал первую жертву.
Будут и другие.

Гость||

Гость писал(a):

А Иоффе не подскажет куда делся красный мост?Так какого цвета мост на фото?
Ужасного.

Гость||

У меня этот мост, в таком окрасе, ассоциируется с каким-то рабочим гетто, с обыденной серостью и безысходностью бытия.

Гость||

Гость писал(a):

Смотришь на фото моста не открывая и думаешь, железнодорожный что ли? Товарняк идет по нему?
Смотришь на фото моста не открывая и думаешь - о, Голден Гейт?

Гость||

Гость писал(a):

Есть такого цвета вагоны
Теплушки.

Гость||

Гость писал(a):

У меня этот мост, в таком окрасе, ассоциируется с
Это потому что ты лохушка. Бываааееет.

Гость||

Гость писал(a):

Так какого цвета мост на фото?
Кровавый мост смерти.

Гость||

Не понимаете вы ничего, серебрянка светлая, на ней все видно, а это эксклюзивный цвет, типа красный, чтобы ржавчина не заметна была.

Имя: Гость
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