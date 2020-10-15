В Пензенской области стало известно о новой жертве коронавируса

15.10.2020 | 20:17

В Пензенской области продолжают регистрировать смерти от новой коронавирусной инфекции. В четверг, 15 октября, была опубликована информация о кончине 79-летней женщины.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, умершая страдала рядом хронических заболеваний. В их числе ожирение III степени, атеросклероз, атеросклеротический нефросклероз, хроническая ишемическая болезнь сердца, диффузная атрофия кардиомиоцитов, лейомиома матки.

Однако причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция, осложненная двусторонней субтотальной пневмонией.

Из больниц за последние сутки вышли 111 человек. Число вылеченных пензенскими врачами достигло 9 943.

В течение последних дней в регионе ежедневно фиксируют антирекорды по заражению коронавирусом. 15 октября стало известно о 150 новых больных.