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Происшествия

В Пензенской области стало известно о новой жертве коронавируса

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В Пензенской области продолжают регистрировать смерти от новой коронавирусной инфекции. В четверг, 15 октября, была опубликована информация о кончине 79-летней женщины.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, умершая страдала рядом хронических заболеваний. В их числе ожирение III степени, атеросклероз, атеросклеротический нефросклероз, хроническая ишемическая болезнь сердца, диффузная атрофия кардиомиоцитов, лейомиома матки.

Однако причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция, осложненная двусторонней субтотальной пневмонией.

Из больниц за последние сутки вышли 111 человек. Число вылеченных пензенскими врачами достигло 9 943.

В течение последних дней в регионе ежедневно фиксируют антирекорды по заражению коронавирусом. 15 октября стало известно о 150 новых больных.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Когда начнут строить крематорий? Это не последняя зараза.

Гость||

На следующей неделе будет плато

Гость||

Что такое лейомиома? И диффузная атрофия кардиомиоцитов?

Гость||

Зачем??? Зачем такие подробности????!!!

Гость||

Гость писал(a):

Что такое лейомиома? И диффузная атрофия кардиомиоцитов?
Это чтобы сопутствующие заболевания пострашнее звучали.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

атеросклероз, атеросклеротический нефросклероз
дедмороз

Гость||

Таким маски нельзя таскать, а она, думаю таскала одну с весны и то лапала немытыми руками, как, собственно, большинство их сейчас и таскает.

Гость||

Хватит кощунствовать. Какое мерзкое бессердечие и отвратительный цинизм, какое хамство... Человек умер, а тут такую чушь и гадость пишут.

Гость||

Гость писал(a):

а она, думаю таскала одну с весны и то лапала немытыми руками, как, собственно, большинство их сейчас и таскает.
Вряд ли кого то предупреждали о том, что кроме ковида имеется аллергия ещё. Вот человек заболел ангиной, зато сэкономил 15 рублей. Или порошком стирать, лишь бы не отдать свои 15 рублей, вообще жесть.

Гость||

А что-то Дина Черемушкина молчит?

Гость||

Гость писал(a):

лейомиома?
Миома матки, доброкачественная опухоль, с которой покойная благополучно бы жила и дальше.

Имя: Гость
Комментарий:

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