В ГИБДД рассказали, кто пострадал в ДТП на ул. Терновского

Представители пензенского управления ГИБДД уточнили информацию о ДТП, случившемся в Терновке вечером в четверг, 15 октября.
«По предварительным данным, в 20:20 на улице Терновского, 102, водитель автомобиля Renault Logan - мужчина 1960 года рождения - допустил наезд на двух пешеходов», - пояснили в УГИБДД.
Ранее очевидцы сообщали о том, что травмы в результате ДТП получили мужчина и ребенок. Однако эта информация подтвердилась лишь частично. Пострадавшими оказались мужчина 1979-го и женщина 1989 года рождения. Их доставили в больницу.
«Проводится проверка», - резюмировали в УГИБДД.
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