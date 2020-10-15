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Происшествия

В ГИБДД рассказали, кто пострадал в ДТП на ул. Терновского

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Представители пензенского управления ГИБДД уточнили информацию о ДТП, случившемся в Терновке вечером в четверг, 15 октября.

«По предварительным данным, в 20:20 на улице Терновского, 102, водитель автомобиля Renault Logan - мужчина 1960 года рождения - допустил наезд на двух пешеходов», - пояснили в УГИБДД.

Ранее очевидцы сообщали о том, что травмы в результате ДТП получили мужчина и ребенок. Однако эта информация подтвердилась лишь частично. Пострадавшими оказались мужчина 1979-го и женщина 1989 года рождения. Их доставили в больницу.

«Проводится проверка», - резюмировали в УГИБДД.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — vk.com/sova_penza
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Гость||

Ни хера себе, молоденьеую нашёл аж на 10 лет.. Вот плешивый...

Гость||

Идиотизм предыдущего комментатора зашкаливает. Баран (овца), людей сбили машиной.

Имя: Гость
Комментарий:

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