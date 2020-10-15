В ГИБДД рассказали, кто пострадал в ДТП на ул. Терновского

15.10.2020 | 21:36

Представители пензенского управления ГИБДД уточнили информацию о ДТП, случившемся в Терновке вечером в четверг, 15 октября.

«По предварительным данным, в 20:20 на улице Терновского, 102, водитель автомобиля Renault Logan - мужчина 1960 года рождения - допустил наезд на двух пешеходов», - пояснили в УГИБДД.

Ранее очевидцы сообщали о том, что травмы в результате ДТП получили мужчина и ребенок. Однако эта информация подтвердилась лишь частично. Пострадавшими оказались мужчина 1979-го и женщина 1989 года рождения. Их доставили в больницу.

«Проводится проверка», - резюмировали в УГИБДД.