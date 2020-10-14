В Заречном Datsun смяло в ДТП с ВАЗом, пострадали четыре человека

В Заречном выясняют обстоятельства аварии, в результате которой пострадали четыре человека. Инцидент произошел вечером во вторник, 13 октября.
«По предварительным данным, в 20:25 на перекрестке проспекта Мира и улицы 20-я Дорога произошло столкновение автомобилей Datsun оn-Do и ВАЗ-2109», - рассказали в региональном управлении ГИБДД.
Кадры с места ДТП очевидцы опубликовали в пензенском сообществе автомобилистов во «ВКонтакте». На них запечатлен Datsun. Передняя часть кузова машины оказалась полностью уничтожена.
За рулем иномарки находился 29-летний мужчина. Он и его 27-летняя пассажирка получили медицинскую помощь, после чего были отпущены.
Отечественной легковушкой управлял 42-летний зареченец, в салоне находилась женщина в возрасте 34 лет. Они получили более серьезные телесные повреждения и были госпитализированы.
По факту случившегося проводится проверка.
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Иномарка)))))