В Пензенской области подтвердили очередную смерть от коронавирусной инфекции

13.10.2020 | 20:01

Очередная смерть от новой коронавирусной инфекции зарегистрирована в Пензенской области. Во вторник, 13 октября, оперативный штаб в 141-й раз сообщил о летальном случае COVID-19. Скончалась 66-летняя женщина.

«Сопутствующие: ожирение III степени, хроническая ишемическая болезнь сердца, диффузная атрофия кардиомиоцитов, интерстициальный фиброз миокарда. Атеросклероз коронарных артерий. Артериальная гипертензия. Сахарный диабет II типа», - уточнила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в личном телеграм-канале.

Причиной смерти пенсионерки стала коронавирусная инфекция, осложненная двусторонней субтотальной пневмонией.

13 октября из пензенских больниц выписали 70 человек. Теперь излечившимися от опасной болезни могут назвать себя 9 749 человек.

В тот же день в регионе был обновлен антирекорд по новым случаям заражения. Зарегистрирован 141 новый диагноз. Прошлый максимальный показатель - 138 - был зафиксирован в начале июня.