Сетевое издание|18+|Вторник|13 окт 2020|20:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пензенской области подтвердили очередную смерть от коронавирусной инфекции

Печать

Очередная смерть от новой коронавирусной инфекции зарегистрирована в Пензенской области. Во вторник, 13 октября, оперативный штаб в 141-й раз сообщил о летальном случае COVID-19. Скончалась 66-летняя женщина.

«Сопутствующие: ожирение III степени, хроническая ишемическая болезнь сердца, диффузная атрофия кардиомиоцитов, интерстициальный фиброз миокарда. Атеросклероз коронарных артерий. Артериальная гипертензия. Сахарный диабет II типа», - уточнила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в личном телеграм-канале.

Причиной смерти пенсионерки стала коронавирусная инфекция, осложненная двусторонней субтотальной пневмонией.

13 октября из пензенских больниц выписали 70 человек. Теперь излечившимися от опасной болезни могут назвать себя 9 749 человек.

В тот же день в регионе был обновлен антирекорд по новым случаям заражения. Зарегистрирован 141 новый диагноз. Прошлый максимальный показатель - 138 - был зафиксирован в начале июня.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

70 чел. выписали. Это хорошо.

А куда девать оставшихся 70 чел больных7 Есть места в больнице.

Соболезнования семье.

Гость||

Сопутствующие: ожирение III степени, хроническая ишемическая болезнь сердца, диффузная атрофия

Да так это основное, а корона так, до кучи.

Заголовок не соотв. содержанию

Гость||

Чем гордимся? Хватит уже в народе панику сеить. Пора начинать лечить. Почему обработку не проводят в общ.местах? В школах обещенные лампы так и не появились. Что за меры профилактики? Деньги под это дело выделили, а на деле ни чего не сделали. Брызгать детям на руки мыльной водой, это 77школа

Гость||

А где Дина Черемушкина?

Гость||

Гость писал(a):

Сопутствующие: ожирение III степени, хроническая ишемическая болезнь сердца, диффузная атрофия

Да так это основное, а корона так, до кучи.

ты вообще понимаеш о чем пишеш когда поймеш что такое корона по другому заговориш

Гость||

Гость|13.10.2020 20:22|

А где Дина Черемушкина?

Здесь. Что хотел?

Гость||

Учебником по русскому тебе по лицу!!!

Гость||

20:36 понимающий, иди уроки учи, а то смотрю слишком грамотный

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте