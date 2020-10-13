Сетевое издание|18+|Вторник|13 окт 2020|10:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пензе ищут 40-летнего мужчину на кадиллаке

Печать

В Пензе разыскивают 40-летнего Артема Владимировича Горбаченко. В понедельник, 12 октября, мужчина уехал из дома на автомобиле Cadillac белого цвета и пропал.

В ночь на 13 октября о его розыске заявили волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

Рост пропавшего 174 см, телосложение среднее, глаза карие, волосы черные короткие. Он одет в синюю джинсовую рубашку, серо-синие джинсы и серо-коричневые кеды, сообщается на официальной странице отряда во «ВКонтакте».

Также известно, что в госномере автомобиля есть цифры 123.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-540-52 или 112.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/la_penza
0
0
0
0
 
Гость||

На такой машине грех не заблудиться.

Гость||

Так всего один день,мужчина видный.

Гость||

С бабами завис, машина большая, места много!

Гость||

Детишки опять себя пиарят?

Они и машины "искать" умеют?

Гость||

Если на сделку о купле-продаже, то сразу как перестал выходить на связь надо заявлять

Гость||

Биллинг, сигнализация на тачке тоже лизаалерт пробивает?

Гость||

Может реально пиарятся

Гость||

Хватит писать гадости, подумайте о семье. Не дай бог с вашими близкими такое случится

Гость||

артем найдись!

Гость||

Машина дорогая, сигналка с GPS есть?

По моб. телефону пробили с какой соты на связь выходил (регестрировался), примерное местоположение известно?

Если в Москву и т.п. может номер в базе тамошних ГИБДДистов объявился (там есть система автоматической фиксации).

Гость||

Гость писал(a):

Детишки опять себя пиарят?
С чего ты взял, что в Лизе Алерт детишки?

Что они тебе покоя не дают. Успокойся уже и займись своими делами.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Рост пропавшего 174 см, телосложение среднее, глаза карие, волосы черные короткие.
на какую кличку откликается?

Гость||

Гость писал(a):

Машина дорогая
с чего ты взял?

Гость||

Гость писал(a):

Машина дорогая, сигналка с GPS есть?

По моб. телефону пробили с какой соты на связь выходил (регестрировался), примерное местоположение известно?

Ну что бы мы без тебя делали, гений мамкин...

Гость||

Гость писал(a):

Ну что бы мы без тебя делали, гений мамкин...
нашли бы уже давно, а не плакались/пиарились по СМИ.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте