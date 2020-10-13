В Пензе ищут 40-летнего мужчину на кадиллаке

13.10.2020 | 08:30

В Пензе разыскивают 40-летнего Артема Владимировича Горбаченко. В понедельник, 12 октября, мужчина уехал из дома на автомобиле Cadillac белого цвета и пропал.

В ночь на 13 октября о его розыске заявили волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

Рост пропавшего 174 см, телосложение среднее, глаза карие, волосы черные короткие. Он одет в синюю джинсовую рубашку, серо-синие джинсы и серо-коричневые кеды, сообщается на официальной странице отряда во «ВКонтакте».

Также известно, что в госномере автомобиля есть цифры 123.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-540-52 или 112.